Santa Cruz: Aumenta la demanda en mercados ante temor por alza de precios

El movimiento en los centros de abastecimiento se intensificó la jornada de este jueves en la capital cruceña, impulsado por una mayor afluencia de compradores que buscan asegurar provisiones ante la incertidumbre económica.

La posibilidad de un incremento en productos de la canasta familiar ha motivado compras en cantidad, generando tensión en varios puntos de venta.

“Preocupa que estén ocultando productos, porque eso podría afectar los precios”, indicó un ciudadano que realizaba compras.

A la creciente demanda en mercados se suma la escasez de unidades de transporte público, lo que dificulta la movilidad cotidiana de los ciudadanos.

Mira la programación en Red Uno Play