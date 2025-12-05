El Gobierno considera que el 0,4% de inflación en noviembre refleja un panorama más estable para la economía

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este viernes que la inflación del mes de noviembre es del 0,4%; sin embargo, la acumulada bordea el 20% en lo que va del año.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus redes sociales, emitieron un pronunciamiento alentador, al considerar que el indicador es una señal de las acciones que el Gobierno viene ejecutando para aliviar la economía familiar.

“¡La inflación cae a 0,40% en noviembre! Este dato demuestra que vamos por el camino correcto para aliviar la economía familiar y no descansaremos hasta devolverle la estabilidad de precios a las familias bolivianas”, señala el Ministerio.

De acuerdo con el reporte del INE, julio fue el mes más inflacionario, cuando se registró 1,2%. Mientras que el dato más bajo se registró en septiembre, alcanzó el 0,2%.

Para el INE, los productos con mayor incidencia positiva fueron: carne de res sin hueso, tomate, carne de pollo, carne de res con hueso, almuerzo y plato extra/especial.

