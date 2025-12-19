TEMAS DE HOY:
Comunidad

Hallan cuerpo de joven arrastrado por el río Piraí; fue encontrado entre palizada en Valle Sánchez

El cuerpo fue localizado a 100 metros del cauce del río, entre ramas y escombros. Los rastrillajes continúan en zonas afectadas.

Ximena Rodriguez

18/12/2025 22:09

Escuchar esta nota

La emergencia por las lluvias y el desborde del río Piraí sumó una nueva víctima este jueves, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 28 años en la zona de Valle Sánchez.

La víctima fue arrastrada por la corriente desde el municipio de El Torno, según informaron equipos de rescate de la Gobernación cruceña y la Policía de Warnes, que participaron en la búsqueda.

El cuerpo fue hallado a unos 100 metros del cauce del río, entre restos de palizada y en avanzado estado de descomposición. “Fue trasladado a la morgue para que la familia pueda proceder con la identificación legal”, indicó Samuel Hurtado, rescatista del equipo de emergencia.

Las autoridades informaron que los rastrillajes se mantendrán en distintos puntos de la ribera, con el objetivo de verificar si aún hay personas desaparecidas.

 

