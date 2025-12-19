TEMAS DE HOY:
ATT convoca a reunión al transporte nacional e internacional para garantizar continuidad de los servicios

Según el comunicado, esta convocatoria tiene como objetivo evaluar la situación del sector y coordinar acciones que permitan garantizar la continuidad de los servicios.

Jhovana Cahuasa

18/12/2025 21:55

Foto: ABI
La Paz

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informa a la población que se encuentra convocando a los sectores regulados por esta Autoridad a una reunión de análisis, que comprende tanto al transporte nacional como al transporte internacional.

Según el comunicado, esta convocatoria tiene como objetivo evaluar la situación del sector y coordinar acciones que permitan garantizar la continuidad de los servicios regulados, en el marco de la normativa vigente.

“La ATT reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las usuarias y los usuarios”, señala el comunicado.

Así mismo, en el documento agrega que cualquier disposición oficial que se adopte será oportunamente informada a través de los canales institucionales correspondientes.

 

 

 

