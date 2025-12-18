Renta Dignidad sube a Bs 500: ¿Desde cuándo se podrá cobrar el aumento?

En medio de los anuncios económicos que marcarán el rumbo del país en 2026, el Gobierno nacional anunció una medida destinada a brindar alivio directo a los hogares de los adultos mayores: el incremento de la Renta Dignidad, que pasará a Bs 500.

El presidente Rodrigo Paz Pereira comunicó la noche del miércoles que este aumento forma parte de la política social para contrarrestar el impacto del “sinceramiento” de precios de los hidrocarburos.

“Un país que abandona a sus mayores pierde su alma, y Bolivia va a recuperar su alma y su dignidad”, afirmó el mandatario durante su mensaje presidencial.

El decreto supremo que reglamenta estos pagos fue publicado la misma noche en la Gaceta Oficial, pero la fecha clave es que el beneficio con el nuevo monto regirá a partir del inicio de la gestión 2026.

Según el presidente, este incremento se sumará a otras medidas económicas, como el nuevo Salario Mínimo Nacional, que entra en vigor el 2 de enero, y el Bono Juancito Pinto, garantizado para la gestión escolar 2026, con el objetivo de fortalecer la economía familiar desde el primer día del año fiscal.

Los adultos mayores podrán, por tanto, empezar a cobrar la Renta Dignidad con el aumento de Bs 500 desde el 2 de enero de 2026, según lo establecido en el Decreto Supremo 5503.

