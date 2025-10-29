¿Quiénes cobrarán renta desde el 1 de noviembre?

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo anunció que a partir de este sábado 1 de noviembre se iniciará el pago de las rentas de jubilación del mes de octubre, conforme al cronograma establecido.

“El pago se realizará en cumplimiento del Decreto Supremo 0822, que dispone que la Gestora debe tener disponibles las rentas para jubilados, prestatarios y derechohabientes entre el 1 y el 7 de cada mes”, informó el gerente regional Occidente, Carlos Camargo, en contacto con Bolivia Tv.

Camargo explicó que se han dispuesto todos los operativos necesarios para garantizar el pago puntual y sin contratiempos, y recordó que los beneficiarios podrán acceder a sus rentas desde el 1 de noviembre.

La Gestora habilitó tres modalidades de cobro:

Pago en cajas , disponible en más de 40 entidades financieras registradas.

Depósito directo en cuenta bancaria para quienes opten por recibir el dinero de forma automática.

Pago a domicilio, destinado a personas con dificultades de movilidad, disponible en todo el país.

“Estamos comprometidos con garantizar que los jubilados reciban sus rentas en las fechas establecidas y en condiciones adecuadas”, aseguró el ejecutivo.

(Con información de ABI)

