Todo quedó grabado: arrojó su celular para salvarlo y peleó mano a mano con un ladrón

Un violento e insólito episodio de inseguridad se registró en Villa Luzuriaga, provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando un joven intentó evitar un robo arrojando su celular al patio de una casa vecina y terminó enfrentándose a golpes con el delincuente.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles La Paz y avenida Cristiania, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo la víctima caminaba tranquilamente por la vereda cuando fue sorprendida por un ladrón que intentó robarle el teléfono. En una reacción desesperada, el joven lanzó el celular hacia el jardín delantero de una vivienda cercana y le gritó al asaltante: “A mí no me vas a asaltar”.

Lejos de huir, el delincuente tomó una decisión inesperada: trepó el portón de la casa para recuperar el celular. Aunque la víctima intentó impedirlo a golpes, el ladrón logró ingresar al domicilio, cayó de espaldas y tomó el teléfono.

Mientras el asaltante intentaba escapar, ambos protagonizaron un violento forcejeo, con empujones, trompadas y manotazos. El joven pidió ayuda a los vecinos, pero nadie salió a auxiliarlo.

Finalmente, el delincuente logró guardar el celular en el bolsillo y escapar corriendo del lugar.

Pese a que todo quedó registrado en video y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, el ladrón aún no fue identificado.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play