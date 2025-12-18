Tensión en Cochabamba: Transportistas suben pasajes y desatan molestia ciudadana

El transporte público en Cochabamba, tras la decisión de las bases, determinó aplicar una "nivelación" de tarifas de manera inmediata. Los choferes justifican el incremento debido al alza en el precio de los combustibles y la eliminación de las subvenciones estatales, asegurando que ya no pueden mantener costos diferenciados.

Según el dirigente de la Federación de Transporte, José Orellana, la determinación implica un pasaje único que elimina el beneficio para adultos mayores y estudiantes, bajo el argumento de que el sector transporte no puede seguir subvencionando a otros sectores cuando ellos han perdido sus propios beneficios en el combustible.

El impacto económico para los ciudadanos es severo, especialmente en las rutas que conectan la región metropolitana. En el área urbana, los transportistas han comenzado a cobrar 4 bolivianos, mientras que en el sector interprovincial la tarifa se ha fijado en 5 bolivianos. Los dirigentes del transporte libre explicaron que el incremento es proporcional al porcentaje que se les ha quitado en la subvención del gas y la gasolina, lo que ha provocado que en tramos intermunicipales largos los precios oscilen ahora entre los 6 y 7 bolivianos.

La reacción de los pasajeros no se hizo esperar, transformándose en reclamos y momentos de tensión, especialmente en la ruta hacia Quillacollo. Usuarios de las líneas 260 y 270 denunciaron que el pasaje subió repentinamente de 3 a 6 bolivianos, calificando la medida como un "abuso arbitrario" que no ha sido consensuado ni con la Gobernación ni con los municipios. Los pasajeros lamentaron que, además del incremento, los choferes continúan incumpliendo sus rutas de parada a parada, dejando a las personas a medio camino.

Por su parte, los conductores aseguran que la situación es insostenible y describen un "efecto dominó" en su economía diaria. Relataron que antes invertían entre 20 y 30 bolivianos para cargar gas, pero que ahora deben destinar entre 40 y 60 bolivianos para la misma cantidad, lo que reduce drásticamente sus ganancias diarias, especialmente cuando viajan con pocos pasajeros. En este escenario, el sector de los radiomóviles (Aramco) también se ha declarado en emergencia y analizará en las próximas horas un ajuste similar en sus tarifas.

Ante el caos en los puntos de parada y la falta de una tarifa oficial regulada, la ciudadanía exige la intervención inmediata de las autoridades municipales y departamentales. Los usuarios piden que se establezcan controles rigurosos para evitar que los transportistas impongan precios de manera unilateral, mientras el sector transporte insiste en que las leyes municipales actuales ya no tienen parámetros válidos al haber cambiado las condiciones del costo del combustible a nivel nacional.

