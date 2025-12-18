Las 10 líneas de Mi Teleférico funcionan sin interrupciones

Desde la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico señalaron que los precios y horarios se mantienen sin variaciones.
18/12/2025 15:33
La Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico informó que opera con normalidad en sus 10 líneas, que conforman la Red de Integración Metropolitana.
Los horarios de atención se mantienen de la siguiente manera:
Lunes a sábado: de 06:30 a 22:30
Domingos y feriados: de 07:00 a 21:00
En cuanto a las tarifas, estas continúan vigentes sin modificaciones:
Tarifa familiar: Bs 3 en la primera línea y Bs 2 en transbordo
Tarifa estudiantil y preferencial: Bs 1,50 en la primera línea y Bs 1 en transbordo
Estaciones y tiempo de recorrido por línea
Línea Roja: Estación Central – Estación Cementerio – Estación 16 de Julio (11 minutos)
Línea Amarilla: Estación Mirador – Estación Buenos Aires – Estación Sopocachi – Estación Libertador (17 minutos)
Línea Verde: Estación Libertador – Estación Alto Obrajes – Estación Obrajes – Estación Irpavi (16 minutos)
Línea Azul: Estación Río Seco – Estación UPEA – Estación Plaza La Paz – Estación Libertad – Estación 16 de Julio (20 minutos)
Línea Naranja: Estación Central – Estación Armentia – Estación Periférica – Estación Plaza Villarroel (11 minutos)
Línea Blanca: Estación Plaza Villarroel – Estación Monumento Busch – Estación Plaza Triangular – Estación Avenida Poeta (11 minutos)
Línea Celeste: Estación Prado – Estación Teatro al Aire Libre – Estación Avenida Poeta – Estación Libertador (10 minutos)
Línea Morada: Estación 6 de Marzo – Estación Faro Murillo – Estación San José (16 minutos)
Línea Café: Estación Monumento Busch – Estación de las Villas (4 minutos)
Línea Plateada: Estación 16 de Julio – Estación Faro Murillo – Estación Mirador (12 minutos)
