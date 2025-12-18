TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Robo en viviendas

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Las 10 líneas de Mi Teleférico funcionan sin interrupciones

Desde la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico señalaron que los precios y horarios se mantienen sin variaciones.

Silvia Sanchez

18/12/2025 15:33

Foto: Ministerio de Obras Públicas
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico informó que opera con normalidad en sus 10 líneas, que conforman la Red de Integración Metropolitana.

Los horarios de atención se mantienen de la siguiente manera:

  • Lunes a sábado: de 06:30 a 22:30

  • Domingos y feriados: de 07:00 a 21:00

En cuanto a las tarifas, estas continúan vigentes sin modificaciones:

  • Tarifa familiar: Bs 3 en la primera línea y Bs 2 en transbordo

  • Tarifa estudiantil y preferencial: Bs 1,50 en la primera línea y Bs 1 en transbordo

Estaciones y tiempo de recorrido por línea

  1. Línea Roja: Estación Central – Estación Cementerio – Estación 16 de Julio (11 minutos)

  2. Línea Amarilla: Estación Mirador – Estación Buenos Aires – Estación Sopocachi – Estación Libertador (17 minutos)

  3. Línea Verde: Estación Libertador – Estación Alto Obrajes – Estación Obrajes – Estación Irpavi (16 minutos)

  4. Línea Azul: Estación Río Seco – Estación UPEA – Estación Plaza La Paz – Estación Libertad – Estación 16 de Julio (20 minutos)

  5. Línea Naranja: Estación Central – Estación Armentia – Estación Periférica – Estación Plaza Villarroel (11 minutos)

  6. Línea Blanca: Estación Plaza Villarroel – Estación Monumento Busch – Estación Plaza Triangular – Estación Avenida Poeta (11 minutos)

  7. Línea Celeste: Estación Prado – Estación Teatro al Aire Libre – Estación Avenida Poeta – Estación Libertador (10 minutos)

  8. Línea Morada: Estación 6 de Marzo – Estación Faro Murillo – Estación San José (16 minutos)

  9. Línea Café: Estación Monumento Busch – Estación de las Villas (4 minutos)

  10. Línea Plateada: Estación 16 de Julio – Estación Faro Murillo – Estación Mirador (12 minutos)

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD