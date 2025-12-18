Pasaje en La Paz: Alcalde denuncia aumento arbitrario y pide diálogo

El alcalde de La Paz, Iván Arias, calificó como “arbitraria y abusiva” la decisión de algunos transportistas de subir el precio del pasaje entre tres y seis bolivianos. La autoridad aseguró que el precio del pasaje no ha cambiado oficialmente y pidió al sector reflexionar antes de afectar nuevamente la economía popular.

“Los transportistas están aprovechando la situación y han tomado una disposición totalmente arbitraria y abusiva al incrementar el precio del pasaje hasta un 100%. No puede ser”, afirmó Arias durante una conferencia de prensa.

El incremento se decidió tras la eliminación de la subvención a los carburantes y una reunión de la Federación de Choferes Chuquiago Marka.

El alcalde insistió en que no se puede dar otro mazazo a la economía popular y solicitó reunirse con el Ministro de Economía, Gabriel Espinoza, para buscar soluciones. Además, pidió el acompañamiento de la Policía para controlar que las tarifas vigentes se respeten, recordando que las resoluciones ejecutivas 120-20-20 mantienen los precios sin cambios.

“Esto es un abuso. La norma establece que mientras no haya un acuerdo, no se puede subir la tarifa. Invitamos al diálogo y al respeto de la ley”, señaló Arias.

