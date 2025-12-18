Estudiantes de Unifranz crean Sorojchi Muña, un granulado natural para aliviar el mal de altura

El sorojchi, conocido también como mal de altura, continúa siendo uno de los desafíos más frecuentes para visitantes y habitantes de las zonas andinas de Bolivia. En respuesta a esta problemática, un grupo de estudiantes del octavo semestre de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) desarrolló “Sorojchi Muña”, un granulado elaborado a partir de la muña, una planta ancestral reconocida por sus propiedades terapéuticas.

“El proyecto Sorojchi Muña, es una formulación de polvo granulado a partir de lo que es una planta andina que vendría a ser la muña, esta ayuda a los problemas relacionados con los síntomas del mal de altura”, sostiene Deymar, uno de los futuros bioquímicos.

El grupo de creadores, está conformado por siete estudiantes, entre ellos: Freddy Blanco, Omar Chura, Yasenia Jiménez, Bryan Mamani, Verónica Tambo, Rayder Venegas y Deymar Colque.

“Sorojchi Muña, este polvo granulado nace a partir de lo que es un problema constante aquí en Bolivia, el cual vendría a ser el mal de altura, ya que muchos turistas, pobladores o gente que viene del exterior tiene y presenta lo que son estos síntomas”, explica Deymar.

El mal de altura, conocido localmente como “sorojchi” es una condición común en regiones altas como La Paz (3.600 m.s.n.m.) y el altiplano, donde la hipoxia (falta de oxígeno) afecta a turistas y residentes. Afecta aproximadamente al 50% de los visitantes que ascienden rápidamente, con síntomas como dolor de cabeza, náuseas y fatiga.

El equipo, motivado por la recurrencia del sorojchi, o mal de altura, no solo afecta a turistas, sino también a personas que viajan con frecuencia entre regiones de distinta altitud.

Para llegar al producto final, los futuros bioquímicos desarrollaron un proceso riguroso que combinó investigación académica y aplicación de tecnología farmacéutica.

“Este proyecto se realizó a partir de la investigación bibliográfica, el cual se fue recolectando la información, posteriormente se procedió a la selección de la planta, la muña, y así buscar las propiedades beneficiosas y formular lo que es una un polvo granulado con los diferentes ingredientes, principios activos que se necesitan para tratar lo que es el mal de altura o el llamado sorojchi”, explica Deymar

Una parte clave de la iniciativa fue profundizar en las características y principios activos de la muña, una planta valorada en la tradición andina por sus efectos digestivos y respiratorios.

La planta de muña (Minthostachys mollis) es uno de los remedios naturales más recomendados para aliviar los malestares asociados al mal de altura. Su efectividad se debe a que mejora la oxigenación al ayudar a abrir las vías respiratorias, facilita el alivio del dolor de cabeza gracias a sus propiedades analgésicas y calma el sistema digestivo, ofreciendo un respiro a quienes experimentan molestias estomacales por los cambios de dieta y la altura. Tal como sostiene Rayder, otro de los desarrolladores de Sorojchi Muña.

“La muña es una planta andina que tiene diferentes principios activos, metabolitos que hemos encontrado, como pulegona, mentona y eucalipto, que están distribuidos de una forma en la cual van a poder aliviar y corregir todos estos síntomas que puede presentar una persona que sufre de mal de altura”, destaca Rayder.

El desarrollo del polvo granulado exigió la aplicación de diversas técnicas farmacéuticas que garantizaron su estabilidad y eficacia.

“El procedimiento viene a partir del seleccionado de la planta, posteriormente aplicamos lo que es la tecnología farmacéutica desde lo que es el secado, la extracción hidroalcohólica y el preparado y posteriormente el tamizado”, destaca Venegas.

Tras meses de investigación y trabajo, el equipo obtuvo un producto funcional que representa una alternativa natural y accesible para quienes enfrentan los efectos de la altitud.

“Con el resultado me siento satisfecho ya que este producto pudo cumplir con todas nuestras expectativas, pero aun así tenemos algunas limitaciones que posteriormente quisiéramos corregir y mejorar”, sostiene Rayder.

Sorojchi Muña es uno de los proyectos integradores que impulsa Unifranz. Estos proyectos integradores son una parte clave de la currícula de la formación profesional, ya que promueven la interacción de conocimientos de diversas áreas, integrando aprendizajes y habilidades de manera práctica.

De la misma manera, los futuros bioquímicos agradecieron la guía de Cervando Christian Gutierrez Foronda, docente de la carrera de Bioquímica y Farmacia en Unifranz, quien incentivo y acompañó el proceso de desarrollo de Sorojchi Muña, además de guiar en las pruebas fitoquímicas que requería el proyecto.

Estos proyectos permiten a los estudiantes aplicar conceptos teóricos en situaciones reales, fomentando el pensamiento crítico y creatividad en la resolución de problemas reales. Además, fortalecen competencias transversales como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la gestión del tiempo, preparando a los futuros profesionales para enfrentar los desafíos del mundo laboral con una visión integral y multidisciplinaria.

Al involucrarse en proyectos que simulan escenarios reales, los estudiantes desarrollan una comprensión más profunda de su disciplina y de cómo interactúa con otras áreas del conocimiento, consolidando así una formación más completa y orientada a resultados.

De esta manera Sorojchi Muña demuestra cómo la ciencia, la innovación y el conocimiento ancestral pueden converger en soluciones reales para la salud. La revalorización de la muña, sumada a la rigurosidad académica, permite abrir nuevas posibilidades para productos naturales de origen boliviano con potencial de impacto nacional e incluso internacional.

