Estudiantes de Unifranz crean Parkibo y modernizan la gestión de parqueos desde el celular

La congestión vehicular, la escasez de espacios de estacionamiento y el control de los mismos son un reto para propietarios de parqueos, un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) con sus conocimientos impulsó una importante aplicación para la modernización y automatización del servicio de parqueos.

El equipo de jóvenes visionarios conformado por: Dither Condori, Ronaldo Layme, Neydson Loza y Ximena Villca desarrollaron Parkibo, una aplicación móvil diseñada para transformar la gestión de los parqueos, resolviendo problemas relacionados con la falta de control, registros manuales y la organización deficiente que afectan a más de 240 parqueos identificados y estudiados en la ciudad.

"La motivación para crear Parkibo surgió al ver que los dueños de los parqueos ´sufrían´ con los registros manuales, un proceso que generaba caos al momento de calcular las ganancias al final del mes", explica Ximena Villca, una de las creadoras de la aplicación.

La iniciativa surgió a partir de la observación de una realidad común, inicialmente en El Alto, donde muchos parqueos aún dependen de registros manuales, utilizando cuadernos para registrar las entradas y salidas de los vehículos. Esto no solo provoca errores, sino que también complica el control de las ganancias, lo que puede llevar a desorganización y pérdidas económicas para los dueños.

Un proyecto con el propósito de modernizar los parqueos

El proyecto Parkibo busca facilitar el trabajo diario de los dueños de los parqueos, ofrecer mayor transparencia en los cobros y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia del usuario. Dither Condori, otro miembro del equipo, sostiene que: "el objetivo de Parkibo es modernizar los parqueos, eliminando procesos manuales como los tickets y los registros en cuadernos. Con esta aplicación, todo se puede gestionar de forma más ágil desde el celular".

Según Condori, el ahorro de tiempo y recursos es uno de los principales beneficios, ya que los dueños de parqueos no necesitan invertir en computadoras costosas para gestionar su negocio. La aplicación está diseñada para ser una herramienta accesible, eficiente y segura.

A través de Parkibo, los propietarios de parqueos pueden monitorear su espacio en tiempo real, realizar un seguimiento detallado de las entradas y salidas de los vehículos, calcular tarifas y generar reportes de manera instantánea, semanal o mensual.

"Es más económico que comprar una computadora, ya que puedes tener todo el poder de gestión desde tu celular, lo que permite un control total de tu negocio sin perder nada", destaca Ximena.

La tecnología al servicio de la movilidad urbana

Parkibo se presenta como una solución adaptada al entorno local. La digitalización de los parqueos, una tendencia global, ha demostrado reducir la congestión, mejorar la gestión del espacio y hacer más transparentes los cobros. Estudios sobre “smart parking” indican que estos sistemas disminuyen el tiempo de búsqueda de espacios, aumentan la rotación de vehículos y mejoran la recaudación de ingresos.

Este tipo de sistemas integrados, que incluyen sensores y plataformas digitales, no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también optimizan los recursos de las ciudades. En este sentido, el proyecto Parkibo se alinea con las tendencias tecnológicas observadas en otras ciudades latinoamericanas y del mundo, como parte del esfuerzo por mejorar la calidad de vida en las urbes.

Funciones clave de Parkibo

La aplicación ofrece funciones que facilitan la gestión diaria de los parqueos. Entre sus características más destacadas se encuentran que: permite a los propietarios monitorear su parqueo de forma remota y en tiempo real, automatiza procesos como el registro de entradas y salidas, el cálculo de tarifas y la generación de reportes, y reduce errores administrativos.

Además, mejora la atención al cliente mediante un servicio más ágil, garantiza la seguridad de la información y brinda soporte técnico ante cualquier inconveniente. Estas funciones solucionan problemas comunes de los parqueos tradicionales, como registros manuales, cobros imprecisos y exceso de carga laboral.

Estas características buscan resolver problemas comunes que afectan a los parqueos tradicionales, como la pérdida de información por registros manuales, los cobros arbitrarios y la sobrecarga de trabajo del personal encargado del servicio.

El futuro de Parkibo y su impacto en la ciudad

Parkibo es un proyecto integrador que ya es funcional y operativo. Los estudiantes de Unifranz tienen grandes expectativas sobre su futuro. Villca comenta: "Nos sentimos muy satisfechos con el resultado, ya que hemos logrado el objetivo de crear una herramienta útil para los parqueos. Pero también sabemos que aún hay mucho por mejorar, como las notificaciones y la interfaz de usuario, para hacer la aplicación más intuitiva", destaca entre las mejoras a realizar en la aplicación.

El equipo espera que la aplicación no solo sea utilizada en El Alto, sino que también se expanda a otras ciudades del país, contribuyendo a la modernización de la gestión de parqueos en Bolivia. Además, Parkibo demuestra cómo los estudiantes de ingeniería pueden aplicar sus conocimientos para resolver problemas concretos de la sociedad, mejorando la calidad de vida urbana a través de la tecnología.

"Este proyecto ha sido una excelente oportunidad para aprender y ver que, como estudiantes de Ingeniería de Sistemas, siempre podemos encontrar una solución a los problemas que enfrentamos. Solo necesitamos tener la idea y ponerla en práctica, como lo hicimos con Parkibo", concluye Ximena Villca.

Los proyectos integradores en Unifranz son fundamentales en la formación profesional porque combinan conocimientos de distintas áreas y los aplican a situaciones reales. A través de ellos, los estudiantes desarrollan pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad, además de habilidades como trabajo en equipo, comunicación y gestión del tiempo. Esto les permite comprender mejor su disciplina y prepararse de forma integral para los retos del mundo laboral.

