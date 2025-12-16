Producción de granos aumenta 91% y genera $us 3.000 millones, pero Anapo alerta por freno a las exportaciones

La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) presentó un informe contundente sobre el desempeño de la gestión agrícola 2025, la cual alcanzó una producción récord de 5.649.187 toneladas de granos, representando un espectacular incremento del 91% en comparación con el año anterior.

Este desempeño generó un movimiento económico estimado de $us 3.000 millones en el país.

Abraham Nogales, presidente de Anapo, destacó el positivo desempeño, pero advirtió que el país está frenando su potencial de crecimiento debido a las actuales políticas gubernamentales sobre el comercio exterior.

Restricciones frenan exportaciones y divisas

A pesar del récord productivo, las exportaciones del sector a octubre de 2025 sumaron $us 930 millones, un 9% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La principal causa de esta caída, según Nogales, son las restricciones a la exportación de grano de soya, sumadas a un contexto internacional menos favorable.

“A octubre de 2025 se exportaron 150.000 toneladas de grano de soya menos que en el similar periodo de 2024; esto representa una disminución de 60 millones de dólares en exportaciones”, precisó el titular de Anapo.

Ante este panorama, Anapo reiteró su demanda por la liberación plena de exportaciones. Según el gremio, esta medida no solo dinamizaría la producción, sino que también aumentaría la generación de divisas, fortalecería la industrialización y ofrecería mayor certidumbre a todos los subsectores pecuarios (como el avícola y porcino) que dependen del acceso estable a insumos como la harina de soya, maíz y sorgo.

De acuerdo con el balance presentado por Anapo:

La soya incrementó su producción en un 63%, pasando de 2,02 millones a 3,29 millones de toneladas.

El sorgo tuvo el mayor crecimiento relativo, con un salto del 216%, alcanzando 1.515.320 toneladas.

El maíz aumentó un 73%, llegando a 543.619 toneladas.

La chía registró un crecimiento extraordinario de 1.300%, al pasar de 1.082 a 15.117 toneladas.

El girasol creció un 85%, alcanzando 189.590 toneladas.

El trigo, cultivo estratégico para la seguridad alimentaria, aumentó 142%, con una producción de 92.010 toneladas.

Mira la programación en Red Uno Play