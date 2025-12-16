TEMAS DE HOY:
Comunidad

Super Puma realiza rescate aéreo de familia y ayuda a comunidades afectadas por la riada

Un operativo coordinado de bomberos, médicos y voluntarios se desplegó para evacuar heridos y llevar ayuda humanitaria a las zonas más afectadas.

Charles M. Flores

16/12/2025 12:08

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El helicóptero Super Puma despegó este lunes con destino a las comunidades afectadas por la reciente riada, con el objetivo de rescatar a una familia completa y asistir a aproximadamente 20 personas heridas en la Comunidad Cafetal. Los evacuados serán trasladados al aeropuerto El Trompillo para recibir atención médica.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, las autoridades y los rescatistas aseguraron que las labores de búsqueda y evacuación continuarán sin pausa.

“El clima no va a ser un impedimento; seguiremos buscando a las personas que aún no han sido localizadas”, indicó René Hualampa, bombero rescatista.

El operativo aéreo incluirá un sobrevuelo por todas las comunidades afectadas, llevando rescatistas, médicos, víveres, ropa y agua. Además, se distribuirá equipo de apoyo para que las unidades terrestres puedan ingresar con mayor efectividad, siguiendo los datos proporcionados por el equipo aéreo sobre la situación en cada localidad.

Hualampa agregó que, aunque el clima ha retrasado parcialmente las operaciones, la llegada del Super Puma, el único helicóptero capaz de operar en estas

 

 

