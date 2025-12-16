Bus vuelca en El Sillar y moviliza a equipos de emergencia en la ruta Cochabamba–Santa Cruz

La mañana de este martes, un bus de transporte interdepartamental se volcó a la altura del sector de El Sillar, en la carretera nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz, provocando la inmediata movilización de equipos de emergencia y generando alarma entre pasajeros y conductores que transitaban por la zona.

Según información preliminar, el accidente habría ocurrido en medio de las intensas lluvias que se registran en el sector, lo que presuntamente habría provocado que el motorizado perdiera estabilidad y terminara volcado a un costado de la vía. No obstante, esta versión aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras conocerse el hecho, efectivos policiales, ambulancias y personal de bomberos se trasladaron hasta el lugar para brindar auxilio a los pasajeros, realizar labores de rescate y evaluar la magnitud del siniestro.

Hasta el cierre de esta nota, se aguardaba un reporte oficial para conocer el número de personas heridas o posibles víctimas fatales, así como las causas exactas del accidente. Entretanto, el tránsito permanece parcialmente restringido en el sector mientras continúan las labores de atención y despeje de la carretera.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play