Saravia: “Achacollo autorizó proyectos fantasmas y uso de recursos del Fondioc”

El exfiscal Anghelo Saravia reveló este lunes en Red Uno que la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemecia Achacollo, tenía conocimiento y atribuciones directas sobre la aprobación de proyectos del Fondo Indígena (Fondioc), varios de los cuales fueron identificados como “proyectos fantasmas” durante las investigaciones por corrupción realizadas entre 2015 y 2016.

Saravia señaló que fue uno de los primeros fiscales en iniciar la investigación del caso, luego de que la Contraloría General del Estado presentara un informe circunstancial en el que se evidenciaban al menos 153 proyectos inexistentes. Tras un examen de competencia, fue designado para integrar la comisión de fiscales encargada de investigar el desfalco.

Explicó que la investigación se desarrolló en tres etapas: identificar a los miembros del directorio del Fondo Indígena, a las organizaciones sociales beneficiarias y a las personas que suscribieron los convenios y contratos de los proyectos observados.

“Nosotros investigamos que personas del Movimiento al Socialismo (MAS) estaban involucradas en estos hechos de desfalco, además de dirigentes de organizaciones sociales y quienes firmaron los contratos y convenios y recibieron recursos del Fondo Indígena”, afirmó el exfiscal.

De acuerdo con Saravia, el monto investigado alcanzaba aproximadamente los 71 millones de bolivianos. Indicó que el informe elaborado por la comisión fue entregado al entonces fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, quien según denunció habría llevado la información a Palacio de Gobierno y, posteriormente, se habría instruido procesar únicamente a algunos involucrados.

“Se dieron el lujo de investigar y encarcelar solo a quienes suscribieron los convenios, dejando fuera a otras personas que tenían mayor responsabilidad”, sostuvo.

El exfiscal también denunció presiones y amenazas contra la comisión investigadora. Relató que, tras brindar declaraciones a la prensa revelando que al menos tres ministerios tenían conocimiento del desfalco, los fiscales fueron intimidados y obligados a modificar su versión pública de los hechos.

Saravia aseguró que la investigación determinó que Nemecia Achacollo, en su calidad de ministra, tenía la facultad de aprobar o rechazar proyectos, autorizar desembolsos, exigir estados financieros, evaluar a directores e incluso cesarlos si no cumplían con sus funciones.

“Ella no cumplió esas atribuciones y permitió la aprobación de proyectos fantasmas. Incluso autorizó recursos y vehículos del Fondo Indígena para organizaciones sociales, supuestamente para el monitoreo de proyectos que no existían”, denunció.

Añadió que existen elementos de prueba que demuestran que se modificó el porcentaje de aportes al Fondo Indígena, del 1% al 5%, y que solicitó la aprehensión de Achacollo, pedido que habría sido rechazado por el entonces fiscal general. Y por realizar las investigaciones él fue procesado, mientras que Achacollo y otros involucrados fueron liberados.

Finalmente, Saravia indicó que, pese a que se identificaron cinco tipos penales, estos fueron modificados, lo que derivó en que la exministra sea procesada solo por tres delitos, situación que afirmó evidencia un manejo político del caso.

