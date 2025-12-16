TEMAS DE HOY:
Conflicto por basura en Cotapachi: inspección técnica busca resolver conflicto del relleno sanitario

Autoridades buscan soluciones técnicas y sostenibles al conflicto por el manejo de residuos sólidos en la zona de Cotapachi.

Red Uno de Bolivia

16/12/2025 14:39

Foto: alcaldía de Colcapirhua
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

En cumplimiento del acta suscrita en la Gobernación, una comisión interinstitucional realizó este martes una inspección técnica al relleno sanitario de Colcapirhua, con el objetivo de avanzar en la resolución del conflicto suscitado en la zona de Cotapachi.

El recorrido se desarrolló como parte del compromiso de las instituciones involucradas para esclarecer los hechos y plantear soluciones de fondo al manejo de residuos sólidos, dejando en claro que el proceso tiene un enfoque técnico y no político.

En la inspección participaron autoridades y representantes del municipio de Colcapirhua, entre ellos el Secretario Municipal, funcionarios técnicos, representantes de la Defensoría del Pueblo y de Derechos Humanos, quienes verificaron las instalaciones y evaluaron la situación.

El Secretario de la Gobernación destacó que “esta inspección es netamente técnica; se deben rescatar las demandas que han ocasionado este conflicto, con el fin de encaminar una solución responsable y sostenible”, subrayando la importancia de un análisis integral.

