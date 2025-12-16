TEMAS DE HOY:
Se acercan las fiestas de fin de año: ¿Cómo están los precios de la carne de cerdo en Santa Cruz?

Los mercados de Santa Cruz mantienen el abastecimiento normal, aunque se prevé que los precios sigan subiendo en las próximas semanas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/12/2025 9:36

Santa Cruz, Bolivia

Con el acercamiento de las festividades de fin de año, los precios de la carne de cerdo en los mercados de Santa Cruz comienzan a mostrar un ligero incremento, reflejando la alta demanda propia de la temporada.

Actualmente, el kilo de pierna se comercializa en 34 bolivianos, la costilla en 43 bolivianos y la chuleta en 41 bolivianos, mostrando un aumento de aproximadamente 1 a 2 bolivianos respecto a semanas anteriores. Los comerciantes anticipan que los precios continuarán subiendo a medida que se acercan Navidad y Año Nuevo.

Por su parte, el pollo mantiene un precio más bajo, alrededor de 17 bolivianos por kilo, y se espera que su valor siga descendiendo.

A pesar del incremento en los precios de la carne de cerdo, el abastecimiento se mantiene normal, con disponibilidad suficiente para todas las amas de casa que pretenden preparar un delicioso chancho durante estas fiestas. 

Esta actualización de precios permite a los compradores planificar sus compras con anticipación y tomar decisiones informadas de cara a las fiestas.

