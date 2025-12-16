TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Triple crimen en Abapó Anciana atropellada

Política

Diputada Lisa Claros pide abrir los cielos ante retrasos en vuelos de BoA

La diputada Lisa Claros planteó que el Gobierno implemente una política de cielos abiertos, que permita el ingreso y operación de empresas aéreas privadas para prestar el servicio de transporte de pasajeros. 

Hans Franco

16/12/2025 10:47

Foto: Diputada Lisa Claros denuncia constantes retrasos en vuelos de BoA
La Paz

Escuchar esta nota

La diputada Lisa Claros, de la Alianza Libre, denunció los constantes retrasos en los vuelos de la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA), luego de que la noche de este lunes decenas de pasajeros quedaran varados debido al retraso de un vuelo en la ruta Cochabamba–La Paz.

La legisladora cuestionó la falta de eficiencia en el servicio de la aerolínea estatal y advirtió que esta situación se ha vuelto recurrente, afectando a ciudadanos que dependen del transporte aéreo para trasladarse entre las principales ciudades del país.

“El MAS dejó una aerolínea quebrada, con pocas aeronaves y sin capacidad de responder a la demanda de los pasajeros”, afirmó Claros, al señalar que la precariedad operativa de BoA es consecuencia de una mala gestión acumulada durante anteriores administraciones.

En ese marco, la diputada planteó que el Gobierno implemente una política de cielos abiertos, que permita el ingreso y operación de empresas aéreas privadas para prestar el servicio de transporte de pasajeros en rutas nacionales, con el objetivo de generar competencia, mejorar la calidad del servicio y evitar los constantes retrasos y cancelaciones.

Claros sostuvo que la falta de alternativas en el transporte aéreo interno perjudica directamente a la población y llamó al Ejecutivo a asumir medidas urgentes para garantizar un servicio eficiente, seguro y oportuno, priorizando los derechos de los usuarios.

Mire el video: 

 

