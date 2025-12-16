Gobierno realizará nuevo estudio para definir cultivos de coca legal

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, afirmó que Bolivia tiene más coca de la que se requiere para los usos tradicionales, por lo que el Gobierno solicitó apoyo a Naciones Unidas y a la Unión Europea para la realización de un nuevo estudio de mercado que permita definir con claridad la cantidad necesaria para el consumo legal.

“Bolivia tiene más coca de lo que se necesita para sus usos tradicionales. Hemos pedido apoyo a Naciones Unidas y a la Unión Europea para hacer un nuevo estudio de mercado y que nos defina con claridad cuánto es lo que se necesita de consumo legal y, en función de eso, establecer los parámetros legales que deberíamos tener en Bolivia”, sostuvo la autoridad.

Justiniano recordó que el último estudio de mercado fue realizado en 2016, aunque había sido solicitado desde 2002, y estableció que el consumo legal de coca era de 14.700 hectáreas. Posteriormente, se otorgó un margen de crecimiento hasta 19.000 hectáreas, pero “a último momento se incrementó a 22.000 hectáreas sin ningún fundamento técnico”.

Asimismo, informó que el estudio de 2024 refleja la existencia de 34.000 hectáreas de cultivos de coca, y no descartó que el informe correspondiente a 2025 pueda evidenciar hasta 40.000 hectáreas, debido a que “se erradicó muy poco” en los últimos años.

El viceministro cuestionó que los cultivos de coca “se hayan desbordado bajo un paraguas legal autorizado por el anterior gobierno” y señaló que las técnicas de los narcotraficantes han mejorado, lo que permite producir cocaína con menores cantidades de hoja de coca.

“El gobierno anterior ocultó y evitó hablar sobre los cultivos de coca. Por eso la erradicación hoy en día vuelve a ser un tema fundamental”, enfatizó Justiniano.

Finalmente, la autoridad identificó cuatro pilares de la política antidroga que el Gobierno busca fortalecer: 1) erradicación, 2) interdicción, 3) desarrollo alternativo y 4) prevención, con el objetivo de enfrentar de manera integral el problema del narcotráfico y el exceso de cultivos de coca en el país.

Mira la programación en Red Uno Play