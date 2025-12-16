¡Se cerró el plazo! Esta es la lista de los partidos y organizaciones registrados para las subnacionales 2026

El tablero electoral para las elecciones Subnacionales de marzo de 2026 se perfila como uno de los más complejos y fragmentados de la historia reciente. Al cierre del plazo de inscripción, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró la intención de participar de 14 partidos políticos y un número inusualmente alto de 29 alianzas.

Algunos de los frentes políticos, con personería jurídica de alcance nacional competirán de manera independiente, en tanto que otros decidieron conformar alianzas con agrupaciones ciudadanas en diferentes regiones del país.

Según Fernando Arteaga, secretario de Cámara del ente electoral, la cifra final de alianzas casi triplicó el reporte inicial, demostrando un intenso movimiento político de último momento.

“Se ha cerrado ya el registro de alianzas políticas para las subnacionales, 14 partidos y 29 alianzas se han registrado. Lo que corresponde ahora es que éstas pasen una revisión técnica para su posterior aprobación o no de parte de la Sala Plena”, precisó Arteaga.

El desafío de las 29 alianzas

El registro de 29 alianzas, muchas de ellas con denominaciones específicas para Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Oruro y Pando, revela una tendencia a la articulación de fuerzas regionales y municipales que buscan consolidar bloques de poder local, lo que podría interpretarse como una fragmentación de los votos opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP).

Partidos inscritos

1.- Frente Revolucionario de Izquierda-FRI.

2.- Libertad y República -LIBRE.

3.- Movimiento Nacionalista Revolucionario-MNR.

4.- Movimiento Tercer Sistema -MTS

5.- Acción Democrática Nacionalista -ADN

6.- Unidad Cívica Solidaridad -UCS.

7.- APB SUMATE

8.- DEMÓCRATAS.

9.- Partido Demócrata Cristiano-PDC

10.- Movimiento de Renovación Nacional-MORENA

11.- Movimiento de la Izquierda Revolucionaria-Nueva Mayoría-MIR-NM

12.- Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)

13.- Nueva Generación Patriótica (NGP).

14.- Frente de Unidad Nacional

Alianzas inscritas

1.- ALIANZA: SOMOS LA PAZ

2.- ALIANZA: NUEVA REPÚBLICA (Chuquisaca)

3.- ALIANZA: SAO-ADN-(Santa Cruz)

4.- ALIANZA: Charcas Revolucionaria (Chuquisaca)

5.- ALIANZA: Somos LIBRE (nacional)

6.- ALIANZA: DESPIERTA (Beni)

7.- ALIANZA: SUMA POR EL BIEN COMUN (La Paz)

8.- ALIANZA: Renovación 2026 (Oruro)

9.- ALIANZA: Unidos (Pasorapa-Cochabamba)

10.- ALIANZA: SOMOS Oruro (Oruro)

11.- ALIANZA: Santa Cruz Libre (Santa Cruz)

12.- ALIANZA: Nuevas Ideas (Cochabamba)

13.- ALIANZA: Primero Santa Cruz

14.- ALIANZA: Unidos por los Pueblos

15.- ALIANZA: Vamos por el Progreso (Beni)

16.- ALIANZA: Libre Pando

17.- ALIANZA: Primero El Alto

18.- ALIANZA: Recuperemos La Paz

19.- ALIANZA: Fuerza y Esperanza (Beni)

20.- ALIANZA: Primero Tarija

21.- ALIANZA: Soluciones con todos (Cochabamba)

22.- Alianza: Proyecto País

23.- ALIANZA PATRIA (municipio de La Paz)

24.- ALIANZA PATRIA SOL (Departamento de La Paz)

25.- ALIANZA UNIDOS POR LA PATRIA-PRIMERO PANDO (Departamento de Pando)

26.- ALIANZA UNIDAD POR LA PATRIA (Departamento de Tarija)

27.- ALIANZA CREEMOS PATRIA (Gobernación de Santa Cruz)

28.- ALIANZA UNIDAD POR LA PATRIA (Beni, Chuquisaca, Cochabamba y Potosi y municipios de Santa Cruz)

29.- ALIANZA PATRIA (Oruro)

Mira la programación en Red Uno Play