Mientras el TCP no se pronuncie, ADN y UCS podrían participar en las elecciones subnacionales

Debido a que los procedimientos administrativos no fueron concluidos, ambas organizaciones políticas aún mantienen la posibilidad de participar en los próximos comicios subnacionales.

Hans Franco

21/11/2025 11:49

Oscar Hassenteufel, presidente interino del TSE. Foto: APG
La Paz, Bolivia

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó este viernes sobre la situación de los partidos políticos Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), los cuales debieron perder su personería jurídica tras no alcanzar el 3% mínimo de votación en las elecciones generales de agosto de este año.

Sin embargo, debido a que los procedimientos administrativos no fueron concluidos, ambas organizaciones políticas aún mantienen la posibilidad de participar en los próximos comicios subnacionales.

“En realidad, si bien por mandato legal deben perder la personalidad jurídica, esto no ha sido efectivizado mediante alguna resolución del Tribunal Supremo Electoral, justamente porque ellos interpusieron acciones constitucionales. Mientras esas acciones se puedan tramitar, podríamos decir que están en condiciones de participar en las elecciones. Pero eso hay que esperar cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional”, explicó Hassenteufel en conferencia de prensa.

El titular interino del TSE detalló que la pérdida de personería jurídica no puede ejecutarse mientras estén pendientes los recursos constitucionales que presentaron ambas organizaciones políticas, por lo que la decisión final dependerá del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

