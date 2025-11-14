TSE inicia trámite para cancelar personería de UCS y ADN

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el trámite para cancelar la personería jurídica de los partidos Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), tras su bajo rendimiento en las elecciones generales de 2025.

Ambas organizaciones políticas no alcanzaron el 3% de los votos válidos a nivel nacional, umbral mínimo establecido por ley para conservar su registro.

“La Sala Plena emitió de oficio la apertura de un proceso de cancelación de personería jurídica en cumplimiento expreso de la ley”, explicó el vocal Gustavo Ávila.

Frente a esta decisión, los dos partidos presentaron una acción de inconstitucionalidad concreta, que fue rechazada por el TSE. Actualmente, el proceso se encuentra detenido a la espera de una respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Según el Código Procesal Constitucional, el TCP tiene un plazo de 10 días para emitir un pronunciamiento sobre la acción interpuesta. Hasta entonces, la cancelación queda en pausa.

