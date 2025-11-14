Comité pro Santa Cruz pide a Diputados acelerar aprobación de la ley para subnacionales

Tras la aprobación en grande y detalle de la Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales en la Cámara de Senadores, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, que deberá tratarlo con urgencia.

El Órgano Electoral estableció como fecha límite el 19 de noviembre para lanzar la convocatoria a las elecciones subnacionales de 2026, por lo que cualquier retraso comprometería el calendario.

Ante este escenario, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, expresó su preocupación por la demora legislativa y pidió celeridad para garantizar estabilidad institucional.

“Estamos preocupados porque tiene que haber certidumbre en lo que es la democracia plena en nuestro país. Desde el Comité pro Santa Cruz le decimos a la clase política que actúe como corresponde. Que no se hagan más prórrogas porque eso lastima la democracia”, afirmó.

Zambrana señaló que el comité se mantendrá vigilante durante los próximos días respecto al trabajo de la Cámara de Diputados y el comportamiento de las fuerzas políticas involucradas.

También recordó que el calendario electoral fue presentado con antelación por el Órgano Electoral y que la falta de decisión política está generando el retraso.

“Esto tiene que acelerarse porque hay un calendario presentado hace tiempo. Lo que falta es la voluntad política del Legislativo, que debe aprobar una ley para asignar los recursos y permitir que el Gobierno los destine. Necesitamos ir a elecciones y votar por gobernadores, alcaldes y asambleístas”, añadió.

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz pidió dar “celeridad, importancia y agilidad” al tratamiento del proyecto, con el objetivo de recuperar la certidumbre política y avanzar hacia la reconstrucción del país.

