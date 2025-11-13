Branko Marinkovic presidirá la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente

En el marco de la reorganización interna del Senado, el legislador de la Alianza Libre, Branko Marinkovic, fue elegido este jueves como presidente de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, una de las instancias legislativas más relevantes por su rol en el tratamiento de temas vinculados al cuidado ambiental, el uso del suelo, la gestión de recursos estratégicos y las políticas de protección ecológica.

La designación se realizó durante la conformación oficial de las 10 comisiones que integran la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2025-2026, proceso desarrollado en sesión plenaria y aprobado por las distintas bancadas políticas.

Marinkovic, empresario y exministro de Estado, asume la conducción de una comisión clave en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la gestión sostenible de bosques, suelos, agua y biodiversidad, además de atender problemáticas como incendios forestales, avasallamientos y explotación ilegal de recursos naturales.

Desde su nueva responsabilidad, el senador de Libre tendrá a su cargo la coordinación del trabajo técnico-legislativo, la elaboración de informes, el análisis de proyectos de ley y la fiscalización de las políticas ambientales implementadas por el Órgano Ejecutivo y otras entidades públicas.

