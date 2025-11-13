TEMAS DE HOY:
Branko Marinkovic presidirá la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente

La designación se realizó durante la conformación oficial de las 10 comisiones que integran la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2025-2026.

Hans Franco

13/11/2025 19:37

Foto: Senador Marinkovic es elegido presidente de la Comisión de Tierra y Territorio (ABI)
La Paz

En el marco de la reorganización interna del Senado, el legislador de la Alianza Libre, Branko Marinkovic, fue elegido este jueves como presidente de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, una de las instancias legislativas más relevantes por su rol en el tratamiento de temas vinculados al cuidado ambiental, el uso del suelo, la gestión de recursos estratégicos y las políticas de protección ecológica.

La designación se realizó durante la conformación oficial de las 10 comisiones que integran la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2025-2026, proceso desarrollado en sesión plenaria y aprobado por las distintas bancadas políticas.

Marinkovic, empresario y exministro de Estado, asume la conducción de una comisión clave en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la gestión sostenible de bosques, suelos, agua y biodiversidad, además de atender problemáticas como incendios forestales, avasallamientos y explotación ilegal de recursos naturales.

Desde su nueva responsabilidad, el senador de Libre tendrá a su cargo la coordinación del trabajo técnico-legislativo, la elaboración de informes, el análisis de proyectos de ley y la fiscalización de las políticas ambientales implementadas por el Órgano Ejecutivo y otras entidades públicas.

 

