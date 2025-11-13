TEMAS DE HOY:
Diputados conforman comisiones; nueve de doce presidencias corresponden al bloque mayoritario

En la Cámara Baja se constituyen 12 comisiones y 37 comités, instancias consideradas claves para el funcionamiento interno del órgano legislativo y para el tratamiento, análisis y fiscalización de proyectos de ley.

Hans Franco

13/11/2025 12:59

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la conformación de las comisiones y comités para la gestión legislativa 2025-2026, determinando que nueve de las doce comisiones serán presididas por el bloque de mayoría, conformado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Unidad, mientras que las tres restantes fueron asignadas al bloque de minoría.

Las comisiones permanentes definidas por la Cámara de Diputados son las siguientes:

  1. Constitución, Legislación y Sistema Electoral
  2. Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado
  3. Planificación, Política Económica y Finanzas
  4. Economía Plural, Producción e Industria
  5. Organización Territorial del Estado y Autonomías
  6. Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino, Culturas e Interculturalidad
  7. Educación y Salud
  8. Derechos Humanos
  9. Política Social
  10. Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas
  11. Política Internacional y Protección al Migrante
  12. Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente

La conformación de estas instancias marca el inicio de la labor legislativa del nuevo periodo y permitirá dar continuidad al tratamiento de proyectos de ley vinculados a la reactivación económica, justicia, desarrollo productivo, derechos sociales y medio ambiente.

Con esta aprobación, la Cámara de Diputados da inicio formal a su agenda de trabajo, enfocada en impulsar reformas estructurales y atender las demandas sociales y económicas del país.

