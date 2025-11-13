Cámara de Senadores conforma comisiones: mayoría preside 7 y minoría 3

La Cámara de Senadores instaló este jueves la nueva estructura de comisiones y comités legislativos para la gestión 2025-2026, consolidando la distribución interna que permitirá el tratamiento especializado de proyectos de ley, fiscalización y análisis técnico en diversas áreas del quehacer estatal.

De acuerdo con la determinación del Pleno, las bancadas mayoritarias del PDC y Unidad obtuvieron la presidencia de siete comisiones, mientras que la bancada de Libre asumirá la conducción de tres comisiones, en una configuración que fue aprobada por mayoría absoluta.

La conformación de estas instancias marca el inicio del trabajo técnico y especializado que caracteriza al Senado, donde las comisiones cumplen un rol fundamental en la elaboración de informes, la consideración normativa y la articulación con instituciones públicas y la sociedad civil.

Las comisiones instaladas abarcan áreas estratégicas para la agenda legislativa, entre ellas justicia, economía, política social, autonomías, derechos humanos, medio ambiente y relaciones internacionales. Cada una de estas instancias contará con su respectivo comité apoyando tareas técnicas y de seguimiento.

Desde la Presidencia de la Cámara se destacó que esta nueva estructura permitirá ordenar el trabajo legislativo, agilizar el tratamiento de proyectos y garantizar la participación equilibrada de las fuerzas políticas que integran el Senado.

La distribución final quedó de la siguiente manera:

Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral:

- Presidente, senador Daniel Antonio Ortiz Velásquez (PDC);

Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado:

- Presidente, senador Erick Nelson Soruco Alpire (PDC)

Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana:

- Presidenta, senadora Judith Rosario García Coca (PDC)

Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización:

- Presidenta, senadora Ana María Crispín Choque (PDC)

Comisión de Política Internacional:

- Presidente, senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori (PDC)

Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías:

- Presidente, senador César Mentasti Padilla (UNIDAD)

Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas:

- Presidenta, senadora Eliana Rina Acosta Quispe (UNIDAD)

Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad:

- Presidenta, senador José Manuel Ormachea Mendieta (LIBRE);

Comisión de Política Social, Educación y Salud:

- Presidente, senador José Sánchez Aguilar (LIBRE)

Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente:

- Presidente, senador Branko Goran Marinkovic Jovicevic (LIBRE)

