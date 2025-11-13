Ministro de Economía anuncia reestructuración del Presupuesto 2026 con enfoque en austeridad y eficiencia

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, anunció que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 será objeto de una reestructuración profunda, orientada a ajustarse a la nueva realidad económica del país y enfocarse en la austeridad, eficiencia del gasto y atención de las necesidades básicas de la población.

Espinoza informó que el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Coronado, será el encargado de liderar este proceso de transformación, que busca devolver al presupuesto su rol esencial como instrumento de planificación económica y social.

“Al viceministro Coronado le va a tocar encarar la reestructuración del presupuesto 2026, básicamente ajustándolo a la nueva realidad económica del país. Hay que trabajar en un presupuesto que atienda las necesidades básicas de la gente —salud, educación, seguridad—, que permita la inversión, pero que al mismo tiempo elimine el despilfarro y aplique la austeridad, porque el gran problema que tenemos ahora es que se gasta mucho para pocos y se complica la economía de muchos”, afirmó el ministro en conferencia de prensa.

Espinoza señaló además que este proceso marcará el inicio de una transformación estructural del manejo presupuestario, luego de dos décadas en las que, según explicó, la herramienta perdió su esencia técnica y fue utilizada con fines políticos.

“Tiene que liderar la transformación estructural de lo que es el presupuesto del Estado. Durante los últimos 20 años se ha destruido esta herramienta, que es fundamental para la política económica; se la ha politizado, se la ha mal utilizado y hoy día no representa de ninguna manera el fundamento básico que debería tener un presupuesto”, enfatizó.

