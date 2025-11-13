Espinoza posesiona a viceministros de Presupuesto y de Tesoro

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, posesionó este jueves a dos nuevas autoridades que lo acompañarán en la restructuración del Estado, Jaime Coronado asumirá la cartera del Viceministerio Presupuesto y contabilidad fiscal y Cristian Morales como el nuevo viceministro del Tesoro y Crédito Público.

Espinoza dijo que las dos nuevas autoridades (Coronado y Morales) se convierten en parte del equipo que va a trabajar para reconstruir, estabilizar y activar la economía del país.

“Hoy iniciamos una etapa del a reconstrucción de la economía, porque nos han dejado un Estado devastado, unas finanzas públicas quebradas, una economía que necesita soluciones urgentes. Hemos recibido un Estado que gasta más de lo que genera y que para sostener eso genera conflicto, tensiones e inestabilidad que afecta a la gente”, señaló Espinoza.

Agregó que el viceministro Coronado tiene la misión de encarar como primera instancia la reformulación del Presupuesto General del Estado 2026, ajustándolo a la nueva realidad económica del país.

“Hay que trabajar en un presupuesto que atienda las necesidades básicas de la gente, salud, educación, seguridad, que permita la inversión, pero que elimine el despilfarro y elimine la austeridad, porque el problema es que se gasta mucho para pocos y se complica la economía de muchos”, dijo.

En tanto que, al viceministro de Tesoro y Crédito Público, Espinoza le encomendó la tarea de garantizar la estabilidad operativa del tesoro, transparentar el destino de los recursos públicos, para que la gente sepa donde va su dinero.

“Su tarea será clave para la reactivación económica, porque implementará herramientas que impidan lo que está sucediendo hoy día, cortes en los flujos de dinero que terminan en colas en surtidores, escasez de dólares”, concluyó.

