Senado aprueba en grande ley para elecciones subnacionales

La Cámara de Senadores aprobó en grande el proyecto de ley para la convocatoria a las elecciones subnacionales de 2026, luego de que en horas de la mañana se aprobara la dispensación de trámite para su análisis prioritario. Ahora inicia el tratamiento en detalle. De aprobarse será remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.

La sesión se desarrolla tras la nota enviada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), firmada por su presidente Óscar Hassenteufel, en la que se solicitó a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar la norma a la brevedad posible, con el fin de no retrasar el calendario electoral.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que los comicios podrían realizarse entre el 15 y el 22 de marzo de 2026, según la fecha en que se emita la convocatoria oficial, prevista para este mes de noviembre.

“Si lanzamos la convocatoria el 19 de noviembre, la elección se realizará el 22 de marzo; si la convocatoria sale el 15, la votación será el 15 de marzo”, explicó el vocal.

Noticia en desarrollo...

