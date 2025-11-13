Rodrigo Paz toma juramento al nuevo Alto Mando Militar

El presidente Rodrigo Paz posesionó este jueves a Víctor Hugo Balderrama como el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), en un acto que también incluyó la designación de las nuevas autoridades de las tres fuerzas.

En la misma ceremonia, juraron Sergio Lora como comandante general de la Fuerza Aérea; Héctor Alarcón, comandante del Ejército; y Ernesto Alfaro, comandante de la Armada.

Balderrama aseguró que las FFAA afrontarán esta nueva etapa con “transparencia, humildad y compromiso”.

“Los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas estamos convencidos de que somos el eje fundamental en la defensa de la patria. No defraudaremos sus expectativas”, afirmó.

El nuevo jefe militar advirtió que el país enfrenta amenazas multidimensionales, como contrabando, narcotráfico, terrorismo y cibercrimen, y señaló que estas situaciones exigen respuestas más modernas y coordinadas por parte de la institución castrense.

“Estas amenazas acechan tanto desde el exterior como desde el interior. Nuestro deber es enfrentarlas con éxito y para ello debemos estar adecuadamente preparados”, manifestó.

En ese marco, Balderrama pidió al presidente Paz su respaldo para impulsar una renovación doctrinaria, tecnológica y operativa en las FFAA, con énfasis en equipamiento y capacitación para estar a la altura de las fuerzas militares de los países vecinos.

“Es necesario abrirnos al intercambio académico y operacional con fuerzas armadas de países amigos que ya han consolidado estructuras modernas y desarrollo tecnológico acorde a los desafíos actuales”, concluyó.





