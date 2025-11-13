¿Quién es Víctor Hugo Balderrama, el nuevo comandante de las FFAA, y cuáles son sus prioridades?

El general Víctor Hugo Balderrama Quezada asumió este jueves el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, tras ser posesionado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, en su calidad de Capitán General de las Fuerzas Armadas.

Durante su discurso, el general Balderrama delineó los pilares que guiarán su gestión al mando de la institución castrense: profesionalismo, transparencia, ética, firmeza y compromiso absoluto con la defensa de la Patria y el respeto a la Constitución Política del Estado.

“Ante la presencia de amenazas multidimensionales como el contrabando, narcotráfico, terrorismo, cibercrimen, desastres naturales y otras, nuestro deber como institución fundamental es enfrentarlas con éxito, y para ello debemos estar adecuadamente preparados”, expresó el nuevo comandante.

El jefe militar destacó que su designación representa no solo un alto honor, sino una gran responsabilidad frente al pueblo boliviano, al que las Fuerzas Armadas deben servir con disciplina, honor y lealtad.

“Señor presidente, tenga la plena certeza de que lo haremos con absoluto profesionalismo, transparencia y ética, con humildad, pero a la vez con absoluta firmeza, cual corresponde a militares de honor. No defraudaremos las expectativas de usted ni de nuestro amado pueblo”, afirmó.

Un liderazgo comprometido con la modernización y el fortalecimiento institucional

En su alocución, el general Balderrama enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades operativas, académicas y tecnológicas de las Fuerzas Armadas, para enfrentar los desafíos contemporáneos en materia de defensa y seguridad nacional.

“Es necesario que nuestras Fuerzas Armadas se abran nuevamente al intercambio académico y operacional con fuerzas de países amigos que han logrado consolidar una sólida y moderna estructura operativa, así como desarrollo tecnológico conforme a los desafíos del presente y del futuro”, sostuvo.

Asimismo, instó a su cuerpo de oficiales, suboficiales, sargentos y soldados en servicio activo y pasivo a mantener la cohesión y la disciplina, pilares fundamentales para la unidad y la fortaleza de la institución armada.

“A mis camaradas del servicio activo y pasivo los exhorto a continuar trabajando cohesionados, enfrentando los desafíos y las circunstancias que se nos imponen, en un ambiente de confianza, transparencia y honestidad. Seremos inflexibles en hacer prevalecer la institucionalidad, la meritocracia, la ética, la transparencia, pero por sobre todo la verdad, la justicia y la dignidad profesional”, manifestó con firmeza.

Durante su intervención, también hizo un llamado al Ejecutivo para consolidar una agenda conjunta que garantice las condiciones necesarias para el cumplimiento cabal de las misiones constitucionales de la institución militar.

“Me dirijo a usted, señor presidente, como nuestro Capitán General, para solicitarle respetuosamente su total apoyo en la tarea que iniciaremos, para que nuestras Fuerzas Armadas cuenten con el escenario propicio”, añadió.

Perfil del nuevo comandante en jefe:

El general Víctor Hugo Balderrama Quezada es un destacado oficial del Ejército boliviano con una amplia trayectoria en el ámbito militar, académico y de gestión institucional.

Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (2025 - presente): Asumió el mando el 13 de noviembre de 2025, designado por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

Comandante del Colegio Militar del Ejército (2023 - 2024): Durante su gestión, impulsó procesos de modernización académica y fortalecimiento del régimen disciplinario en la formación de cadetes.

Jefe del Departamento VI del Estado Mayor General: Desde este puesto, dirigió áreas estratégicas vinculadas a la planificación y coordinación operativa del Ejército.

Frases destacadas de su discurso:

“Las amenazas multidimensionales exigen una institución preparada, moderna y cohesionada para defender a la Patria en cualquier circunstancia”.

“No defraudaremos las expectativas del presidente ni del amado pueblo boliviano”.

“Las Fuerzas Armadas son el eje fundamental de la defensa y la seguridad del Estado”.

“Seremos inflexibles en hacer prevalecer la institucionalidad, la meritocracia, la ética y la verdad”.

“El fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas requiere apertura, intercambio y modernización tecnológica”.

Mira la programación en Red Uno Play