TEMAS DE HOY:
Boliviano aprehendido en Chile Requerimiento fiscal Recién nacido abandonado

22ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

“Comienza una nueva era”: Santistevan señala que el Alto Mando Militar debe actuar sin injerencia política

Jorge Santistevan destacó que los ahora posesionados deben demostrar transparencia y capacidad en la conducción de las FF.AA. para dignificarlas y sobre todo para proteger al soldado. 

Naira Menacho

13/11/2025 20:42

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz posesionó este jueves al nuevo Alto Mando Militar. Al respecto, el analista y exmilitar Jorge Santistevan afirmó que es “lo mejor que puede haber en este momento dentro de las Fuerzas Armadas” y de ahora en adelante se espera ver los resultados.

“Son personas que se han caracterizado por su alto espíritu militar y su profesionalismo; es lo mejor que pudieron escoger y de aquí en adelante, lo que se espera son resultados. Ellos tienen que tomar en cuenta las políticas que le ha entregado el presidente del Estado”, sostuvo Santistevan.

En este sentido, indicó que el nuevo Alto Mando Militar deberá trabajar en la defensa de las fronteras, el medio ambiente y la institucionalidad en las Fuerzas Armadas, por lo que destacó que los ahora posesionados deben demostrar transparencia y capacidad en la conducción de las FF.AA. para dignificarlas y sobre todo para proteger al soldado.

El analista señaló que el Alto Mando Militar debe desempeñar sus funciones sin influencia política, por lo que destacó que “ahora comienza una nueva era en las Fuerzas Armadas”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD