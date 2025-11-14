“Comienza una nueva era”: Santistevan señala que el Alto Mando Militar debe actuar sin injerencia política

El presidente Rodrigo Paz posesionó este jueves al nuevo Alto Mando Militar. Al respecto, el analista y exmilitar Jorge Santistevan afirmó que es “lo mejor que puede haber en este momento dentro de las Fuerzas Armadas” y de ahora en adelante se espera ver los resultados.

“Son personas que se han caracterizado por su alto espíritu militar y su profesionalismo; es lo mejor que pudieron escoger y de aquí en adelante, lo que se espera son resultados. Ellos tienen que tomar en cuenta las políticas que le ha entregado el presidente del Estado”, sostuvo Santistevan.

En este sentido, indicó que el nuevo Alto Mando Militar deberá trabajar en la defensa de las fronteras, el medio ambiente y la institucionalidad en las Fuerzas Armadas, por lo que destacó que los ahora posesionados deben demostrar transparencia y capacidad en la conducción de las FF.AA. para dignificarlas y sobre todo para proteger al soldado.

El analista señaló que el Alto Mando Militar debe desempeñar sus funciones sin influencia política, por lo que destacó que “ahora comienza una nueva era en las Fuerzas Armadas”.

