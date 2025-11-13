Russo responde a Lara: niega irregularidades y asegura que ya cumplió el fallo en su contra

El comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, respondió este jueves al vicepresidente Edmand Lara, quien afirmó que el jefe policial no debería continuar en el cargo por una supuesta resolución judicial pendiente.

Lara sostuvo que Russo debía haber sido remitido al Ministerio Público por incumplir una orden de la Sala Constitucional del Beni, la cual instruía la restitución de derechos a un oficial que presentó un amparo constitucional.

Russo reconoció la existencia del caso, pero aclaró que en abril de 2025 la misma Sala emitió una nueva resolución que dio por cumplida la orden y cerró el proceso.

“Estoy dando a conocer un documento importante: es un acto interlocutorio que da por cumplido y deja sin efecto lo anterior”, explicó el comandante en conferencia de prensa.

Añadió que la anterior observación se emitió cuando ya no ejercía el cargo por el cual fue accionado y, por tanto, no correspondía su remisión al Ministerio Público.

Russo adelantó que analiza emprender acciones legales por las declaraciones del vicepresidente, aunque aseguró que prefiere no entrar en confrontaciones.

“Es una autoridad. Él sabe del cumplimiento de la norma”, afirmó.

Finalmente, el jefe policial recordó que su designación depende exclusivamente del Presidente del Estado, y que acatará cualquier decisión que se adopte al respecto.

“He sido nombrado mediante decreto y esa misma documentación debe emitirse si corresponde mi retiro. Somos policías disciplinados y respetuosos de nuestras autoridades nacionales”, concluyó.

