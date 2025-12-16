Bolivia toma la vicepresidencia del Mercosur con una agenda clave regional

Bolivia asumió la vicepresidencia del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur), cargo que será ejercido por el diputado supraestatal Mario Herrera, quien adelantó que se impulsará un trabajo coordinado con la Vicepresidencia del Estado para adecuar al país al bloque regional y fortalecer su proyección internacional.

En entrevista con Red Uno, Herrera explicó que la agenda del Mercosur va más allá del comercio e incluye áreas estratégicas como educación, tecnología y seguridad.

“Los tratados no solo hablan de comercio, sino también de educación, tecnología y seguridad. Así vamos a encarar este trabajo, enfocados en la búsqueda de oportunidades de nuevos mercados, cooperación, generación de empleo e inversiones para el país”, afirmó.

Asimismo, señaló que el Parlamento del Mercosur analizará materias vinculadas a derechos humanos, ciudadanía regional, democracia y fortalecimiento institucional.

El legislador adelantó que ya se iniciaron gestiones para concretar una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, con el objetivo de coordinar una agenda de trabajo que contribuya a devolverle a Bolivia la credibilidad necesaria para atraer negocios, inversiones y nuevos mercados.

Herrera indicó que es factible que Bolivia concrete su adhesión plena al Mercosur en 2028; sin embargo, reconoció que aún existe un importante trabajo pendiente.

“Hay una serie de normativas, en todos los ámbitos, que deben armonizarse. Ese es el concepto técnico de adecuar a Bolivia en todo este proceso de integración al Mercosur”, concluyó.

