Gobierno suspende el Consejo Nacional de Autonomías por emergencia nacional debido a inundaciones

La viceministra precisó que la suspensión no tiene una fecha definida, y que el encuentro será reprogramado una vez que la situación de emergencia por las inundaciones sea superada.

Hans Franco

16/12/2025 11:41

Foto: Gobierno suspende el Consejo Nacional de Autonomías por emergencias (Red Uno)
La Paz

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó que el Consejo Nacional de Autonomías fue suspendido de manera indefinida, debido a la emergencia nacional que atraviesa el país a causa de las inclemencias climáticas e inundaciones registradas en distintas regiones.

“Estamos suspendiendo el Consejo Nacional de Autonomías debido a la emergencia nacional. Todos nuestros esfuerzos van a estar en resolver la enorme crisis que está azotando nuestro país por las inclemencias climáticas. Tras un análisis profundo hemos llegado a la conclusión de que tanto el presidente como los ministros, gobernadores y alcaldes deben estar enfocados en resolver la emergencia que está atravesando el país”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.

Barrientos precisó que la suspensión no tiene una fecha definida, y que el encuentro será reprogramado una vez que la situación de emergencia por las inundaciones sea superada.

El Consejo Nacional de Autonomías estaba convocado para las 15:00 horas de este miércoles 16, con la participación de gobernadores y alcaldes de todo el país, y debía ser presidido por el presidente del Estado. En dicha reunión se tenía previsto debatir temas estructurales relacionados con la nueva visión del Estado y la consolidación de autonomías reales.

La viceministra remarcó que, en el actual contexto, la prioridad del Gobierno es atender a las familias damnificadas, coordinar acciones de respuesta inmediata y concentrar todos los niveles del Estado en la gestión de la emergencia.

Finalmente, aseguró que el Ejecutivo mantendrá la coordinación con las entidades territoriales autónomas y que el Consejo será convocado nuevamente cuando las condiciones lo permitan.

 

