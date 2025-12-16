Gobierno suspende el Consejo Nacional de Autonomías por emergencia nacional debido a inundaciones

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó que el Consejo Nacional de Autonomías fue suspendido de manera indefinida, debido a la emergencia nacional que atraviesa el país a causa de las inclemencias climáticas e inundaciones registradas en distintas regiones.

“Estamos suspendiendo el Consejo Nacional de Autonomías debido a la emergencia nacional. Todos nuestros esfuerzos van a estar en resolver la enorme crisis que está azotando nuestro país por las inclemencias climáticas. Tras un análisis profundo hemos llegado a la conclusión de que tanto el presidente como los ministros, gobernadores y alcaldes deben estar enfocados en resolver la emergencia que está atravesando el país”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.

Barrientos precisó que la suspensión no tiene una fecha definida, y que el encuentro será reprogramado una vez que la situación de emergencia por las inundaciones sea superada.

El Consejo Nacional de Autonomías estaba convocado para las 15:00 horas de este miércoles 16, con la participación de gobernadores y alcaldes de todo el país, y debía ser presidido por el presidente del Estado. En dicha reunión se tenía previsto debatir temas estructurales relacionados con la nueva visión del Estado y la consolidación de autonomías reales.

La viceministra remarcó que, en el actual contexto, la prioridad del Gobierno es atender a las familias damnificadas, coordinar acciones de respuesta inmediata y concentrar todos los niveles del Estado en la gestión de la emergencia.

Finalmente, aseguró que el Ejecutivo mantendrá la coordinación con las entidades territoriales autónomas y que el Consejo será convocado nuevamente cuando las condiciones lo permitan.

