TEDx Unifranz 2025 propone la transformación del país mediante educación y propósito

La quinta edición de TEDx Unifranz 2025 confirma que las historias personales son una brújula colectiva de inspiración. Desde el auditorio de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), el encuentro reunió diversas voces que destacan el valor y las nuevas ideas, con historias personales que cuestionan lo establecido, inspiran, emocionan y nos invitan a imaginar nuevas formas de mirar el futuro.

Verónica Ágreda, rectora nacional de Unifranz, expresó con claridad al reconocer el nuevo tipo de liderazgo que emerge en las generaciones actuales.“ Realmente estoy inspirada, optimista, porque veo como bolivianos y bolivianas están pasando a la acción. Están transformando nuestro país y nuestras realidades. Han entendido realmente cuáles son las necesidades que tienen nuestras poblaciones en nuestros territorios”, sostiene la directora de Unifranz.

La reflexión de la autoridad de Unifranz se extendió hacia el rol educativo en tiempos inciertos: “Cuando buscamos transformar la educación en Bolivia entendemos que no todo se queda en el aula, Humanizar es lo que realmente corresponde hacer”.

El TEDx 2025 de Unifranz, no fue un evento académico más, ni una celebración de logros individuales; fue una invitación abierta a repensar cómo educamos, cómo imaginamos y cómo actuamos frente a un futuro que no se construye solo con tecnología, sino con humanidad.

En esa misma línea, el vicerrector de Unifranz Cochabamba, Rolando López, recordó el poder transformador de escenarios como este: “Dicen que detrás del miedo está la felicidad, y la pandemia nos demostró que en la desesperación podemos hacer cosas imposibles, como humanizar la tecnología”, afirmó.

Para López, la educación no es solo un proceso formativo, sino un camino para reimaginar el país: “Transformar la educación en Bolivia es transformar vidas para transformar la humanidad”.

Esta versión de TEDx Unifranz reunió a personas cuya experiencia nace del dolor, la ciencia, la innovación, la memoria y la acción social. Porque, en cada rincón del país hay historias por contar, sueños por realizar y vidas por transformar.

Desde la tecnología, Sinchy Díaz sostuvo que este tipo de encuentros y de momentos sirven para inspirar. A la vez considera que cada persona tiene una historia que contar, una motivación ppr compartir.

“Me siento tan orgullosa de todos los speakers que han compartido historias que resuenan, que realmente nos han hecho reflexionar y nos han hecho motivar aún más. Estoy contenta de haber estado en este escenario”, destaca Díaz.

Sinchy llegó con un mensaje claro sobre la necesidad de humanizar los avances digitales. “La tecnología solo tiene sentido cuando mejora vidas reales. Humanizar los algoritmos implica reconocer que detrás de cada dato hay una persona, con historia y dignidad que merece oportunidades”, destacó.

Valeria Rivero, desde el Beni, llevó la mirada regenerativa de la bioeconomía. “La bioenergía nació para recordarnos que transformar residuos es transformar realidades. Cuando la energía se vuelve justa, cada comunidad recupera la capacidad de decidir su propio futuro”.

El arte y la introspección se hicieron presentes con Rigo Bellot-Machi, quien explora la frontera entre cine, neurociencia y espiritualidad: “El cine se volvió mi forma de respirar el mundo; hoy descubro que también puede reconfigurarlo. Cuando cambias la narrativa interna, todo lo externo empieza a encontrar un nuevo orden”.

Desde la ciencia aplicada, Khalil García-Tornel defendió una nutrición accesible para todos: “La ciencia de los alimentos no sirve si no transforma vidas. Todo empieza cuando cuestionamos lo que creemos saber y entendemos cómo cada molécula dialoga con nuestro cuerpo cada día”.

Eduardo Hinojosa, en cambio, llevó el foco al diseño urbano y la justicia espacial: “La accesibilidad no es un lujo, es un derecho. Yo no necesito lástima, necesito ciudades pensadas; lugares donde una rampa no sea un adorno, sino la posibilidad real de llegar”.

Y desde la acción social, Nicole Guerrero recordó el poder de convertir la sensibilidad en movimiento comunitario: “No damos caridad, damos oportunidades. Cada alimento rescatado es una historia que no se apaga, una vida que vuelve a tener la certeza de que alguien decidió no mirar a otro lado”.

La rectora Ágreda dejo claro que los conocimientos o habilidades técnicas y se transforman en motores de cambio, innovación y bienestar colectivo. “Cuando la ciencia, el arte, la tecnología son puestos al servicio de la humanidad, realmente se convierten en algo extremadamente potente”.

De la misma manera la autoridad de Unifranz resumió la jornada y destaco: “Creo que cada una de las historias de hoy nos ha movido el piso. Espero que entiendan la importancia de sumarse a la transformación de la educación en Bolivia”.

La quinta versión de TEDx Unifranz 2025 reafirmó que la educación es un proceso dinámico que va más allá de las paredes del aula. En esta quinta edición, las historias compartidas se transformaron en poderosas herramientas de aprendizaje, capaces de inspirar a los jóvenes a cuestionar, explorar, experimentar, crear y comenzar de nuevo.