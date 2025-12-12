“Buscan chivos expiatorios”: Luis Arce se declara inocente y cuestiona su aprehensión

En el marco de su audiencia de medidas cautelares, el expresidente Luis Arce se declaró inocente de los cargos en su contra y cuestionó el procedimiento llevado adelante por el Ministerio Público.

“Esta demás decir que yo soy absolutamente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos, por la coyuntura política que está atravesando el gobierno. Busca chivos expiatorios, busca encubrir lo que esta pasando con este tipo de acciones que lamentamos que en menos de 24 horas se haya elaborado esto para hacer una persecución y una aprehensión absolutamente ilegal”, manifestó Arce en la audiencia cautelar.

El exmandatario afirmó que ni él ni su defensa fueron debidamente notificados sobre las acciones previas al operativo que derivó en su detención, lo que, según dijo, vulnera su derecho al debido proceso.

Arce también criticó el mecanismo utilizado para su aprehensión y sostuvo que no existía ninguna razón legal para detenerlo.

“No era necesaria mi aprehensión”, indicó, al señalar que siempre estuvo dispuesto a presentarse ante cualquier instancia judicial.

Para el exjefe de Estado, su arresto responde más a intereses políticos que a una verdadera necesidad dentro del proceso judicial.

Mira la programación en Red Uno Play