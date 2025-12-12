Una cadena de negligencias logísticas convirtió un acto de amor incondicional en una tragedia desgarradora. En Chile, la incapacidad de asegurar el transporte de un órgano vital impidió el trasplante que daría una segunda oportunidad a una niña de tan solo dos años, desatando una ola de rabia e indignación.

El drama se inició en la ciudad de Talcahuano (cercana a Concepción, en el sur de Chile), donde una familia, envuelta en el dolor por la pérdida de su hija de 5 años, tomó la decisión más noble: donar sus órganos. Entre ellos, un hígado compatible para Alana, de dos años, quien desde su primer mes de vida padece el grave Síndrome de Alagille, según informa el portal Bio Bio.

La "carrera contra el tiempo" que fracasó

En el proceso de trasplante, cada minuto cuenta. El órgano extraído en Talcahuano debía llegar a un centro médico en Santiago (la capital, a solo una hora de vuelo), dentro de una "ventana de viabilidad" de aproximadamente 12 horas. Todo el procedimiento es coordinado por una Coordinación Nacional que debe asegurar la logística.

Lamentablemente, la esperanza se esfumó. A pesar de la urgencia vital, ninguna autoridad logró asegurar una aeronave a tiempo para el traslado.

Deninson Catalán, el padre de Alana, relató el profundo desconsuelo: "Estuvimos esperando hasta las 2 de la mañana, cuando nos dijeron que no sería posible el trasplante debido a un tema logístico". La frustración se convirtió en rabia al saber que la operación se frustró por la falta de un helicóptero o avión.

"Da rabia, da pena. Si uno se pone a pensar todo lo que cuesta conseguir un órgano y que se caiga por un tema de logística... Es fuerte", enfatizó Catalán. "Si esto sucede en dos de las ciudades más grandes de Chile, ¿qué queda para el resto del país?"

Una falla burocrática inexcusable

A pesar de que el Estado debe garantizar el traslado sin costo, el órgano quedó varado. Las explicaciones fueron tardías y contradictorias, según el citado medio.

Vuelos ignorados: Se confirmó que, aunque el Ministerio de Salud (Minsal) y Senapred (emergencias) activaron protocolos, no hubo aeronaves disponibles a tiempo. Lo más grave: la Armada de Chile confirmó que, a pesar de tener una base cerca del hospital, jamás se le solicitó apoyo.

Oportunidades perdidas: La agrupación solidaria "Médicos del Aire" también aseguró que nadie los contactó. El único vuelo ofrecido por las Fuerzas Armadas llegaría cinco horas después de que el órgano dejara de ser viable.

Alana, la menor receptora, sigue en la lista de espera, mientras que las autoridades guardaron silencio sobre la responsabilidad. El Servicio de Salud de Talcahuano emitió un comunicado destacando que sí se lograron dos trasplantes con otros órganos, pero evitó abordar la negligencia que provocó la pérdida del hígado.

El acto más generoso de una familia en duelo fue traicionado por la burocracia. No era un paquete, era la oportunidad de vida de una niña, perdida por una falla imperdonable en la logística estatal.

