Youtuber incendia su Ferrari y ahora podría ir a prisión hasta seis años

Cody Detwiler, de 27 años y más conocido en YouTube como WhistlinDiesel, se ha convertido en una de las figuras más polémicas del internet gracias a sus videos donde destruye autos de lujo y objetos de alto valor. Con más de 10 millones de suscriptores, el influencer estadounidense ha hecho de la destrucción extrema su sello personal, generando millones de visualizaciones y reacciones en redes sociales.

En 2023, Detwiler volvió al centro de la polémica tras prender fuego a un Ferrari F8 Tributo valorado en USD 400.000 en un campo de maíz seco. El video, titulado “La forma más rápida de perder medio millón de dólares. Mi Ferrari se ha ido”, superó los 16 millones de reproducciones, provocando críticas por los riesgos ambientales y la aparente irresponsabilidad del acto.

Motivación y reacción del público

Detwiler afirmó que la acción formaba parte de una “prueba de durabilidad”, una dinámica recurrente en su canal. En la grabación, se le ve conduciendo el Ferrari por caminos de tierra, dañando partes del vehículo y, finalmente, provocando un incendio que destruyó por completo el auto.

Tras el incidente, explicó:

“Lamento informar que mi Ferrari de USD 400.000 y una minivan alquilada se incendiaron. Fue un accidente total, pero me sirvió de lección para hacer locuras aún mayores antes de que el auto se incendie”.

Las críticas en redes no se hicieron esperar: usuarios señalaron el riesgo ambiental y los daños potenciales a propiedades privadas. Detwiler insistió en que el incendio fue accidental y compartió imágenes de su arresto en Instagram, escoltado por seis agentes de policía.

Proceso judicial

La justicia del condado de Williamson, Tennessee, presentó cargos por evasión fiscal, alegando que Detwiler intentó evitar el pago de USD 30.000 en impuestos al registrar el Ferrari en Montana, donde no se aplican impuestos sobre la venta de vehículos, a diferencia de Tennessee, con tasas de hasta el 10%.

La jueza Deana C. Hood limitó las declaraciones públicas del youtuber sobre el caso, permitiéndole únicamente compartir información de dominio público y prohibiendo comentarios que puedan influir en el jurado o poner en riesgo a las autoridades. Detwiler calificó la medida como “razonable” y defendió su derecho a la libertad de expresión.

Si es declarado culpable, Detwiler podría enfrentar entre uno y seis años de prisión y una multa máxima de USD 3.000. A pesar de la polémica y las consecuencias legales, el youtuber considera que la atención generada ha fortalecido su presencia en redes sociales.

