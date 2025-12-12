Lealtad sin límites: Perritos salvan a un abuelito de ser secuestrado en plena calle

La inseguridad que azota a Ecuador encontró un inesperado freno esta semana en la valentía de dos perros. Un adulto mayor, que caminaba cerca de su domicilio en la quinta etapa de El Recreo, se salvó de ser víctima de un intento de secuestro gracias a la heroica y rápida intervención de sus mascotas.

El dramático suceso, captado por una cámara de seguridad en la mañana del miércoles 10 de diciembre, muestra el momento en que un vehículo se detiene abruptamente. Cuatro sujetos armados descendieron y abordaron a la víctima con la intención de someterlo y llevárselo por la fuerza, informa El Congresista.

Intervención salvadora

La víctima logró ingresar rápidamente a su vivienda para intentar escapar, pero los delincuentes lo persiguieron. Fue entonces cuando sus dos perros, mestizos grandes de color negro, salieron al rescate.

Los caninos se abalanzaron de inmediato sobre los agresores, ladrando y mordiéndolos hasta obligarlos a soltar al hombre. La inesperada reacción de las mascotas fue suficiente para sorprender a los secuestradores, quienes huyeron despavoridos del lugar sin lograr su cometido, dejando a los perros vigilando la entrada.

Captura policial y antecedentes

La rápida acción de las mascotas fue respaldada por la Policía Nacional. Minutos después del intento de plagio, se logró la captura de los sujetos involucrados en un operativo de control policial realizado en la cuarta etapa de El Recreo.

El teniente Santiago Viteri detalló que se logró aprehender a cinco personas (algunos reportes iniciales indicaban cuatro), quienes fueron puestas a órdenes de la Fiscalía. Entre los detenidos, se encontraron municiones y sistemas para alterar las placas y el chasis del vehículo. Las autoridades señalan que algunos de los aprehendidos tendrían antecedentes por delitos graves como sicariato y extorsión, publica el portal Metro Ecuador.

En redes sociales, los perros han sido aclamados como los “guardianes de Durán”, reforzando el valor de la convivencia afectuosa y responsable con las mascotas, cuya fidelidad puede marcar la diferencia en situaciones críticas

Mira la programación en Red Uno Play