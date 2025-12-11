Lo citó para “aclarar una situación” y lo atacó con un machete frente al hijo de 5 años

Un brutal asesinato conmocionó a la localidad de Bosques, en Florencio Varela, Argentina. Un hombre mató a machetazos al novio de su exmujer y el hijo de 5 años de ambos presenció la escena. La víctima, identificada como Cristian Eleazar Gómez Núñez, tenía 32 años.

El violento episodio ocurrió este lunes en una casa ubicada sobre la calle Miguel Cané, entre avenida Luján y Martín Coronado, cuando el agresor, Néstor Sebastián Cabañas, atacó a Cristian durante una discusión. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Mi Pueblo, la víctima murió antes de llegar debido a la gravedad de las heridas.

Según la reconstrucción del caso, Cabañas había invitado a Cristian a su casa bajo la excusa de “aclarar una situación”. El objetivo, supuestamente, era mantener una buena relación ya que la exmujer del agresor y la víctima estaban por mudarse juntos con el niño.

Sin embargo, cuando se encontraron, Cabañas desató un ataque feroz con un machete afilado, provocándole dos cortes profundos: uno en el abdomen y otro en el pecho. La familia de Cristian aseguró que el agresor habría dicho frente al niño frases escalofriantes como:

“Esto es un juego, yo le voy a abrir la panza”. También señalaron que ese mismo día lo vieron afilando armas blancas, según el medio local Infosur.

Tras el ataque, Cabañas fue detenido en el lugar sin oponer resistencia. Testigos afirmaron que incluso habría agredido nuevamente a Gómez cuando ya estaba caído en el piso. Los médicos confirmaron que la víctima sufrió un shock hipovolémico por la gran pérdida de sangre.

“Lo que queremos es que esto se difunda para presionar y evitar que (Cabañas) quede en libertad. Me dicen que no va a salir, pero ya sabemos cómo es la Justicia”, expresó Georgina Núñez, madre de la víctima.

La causa quedó en manos de la UFI N°5 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, quien ya reúne pruebas clave: videos del hecho, un celular secuestrado en la escena y testimonios de testigos directos.

