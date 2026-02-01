Héroes de uniforme: Policías salvan a un bebé que nació en un inodoro y no tenía signos vitales

Un nacimiento que pudo terminar en tragedia se transformó en un "milagro" gracias a la audaz intervención de la policía local. En el departamento de 25 de Mayo, en la provincia argentina de San Juan, un equipo de oficiales logró rescatar y devolver a la vida a un bebé recién nacido que no presentaba signos vitales tras un accidentado parto domiciliario.

Los hechos se desencadenaron el pasado sábado, cuando una joven madre de 26 años entró en trabajo de parto de forma repentina mientras se encontraba en el baño de su casa. Acompañada únicamente por una vecina, la mujer dio a luz de pie, lo que provocó que el recién nacido cayera accidentalmente dentro del inodoro.

Ante la desesperación y al notar que el pequeño no reaccionaba, las mujeres solicitaron auxilio inmediato. Al lugar arribaron efectivos de la Comisaría 10°, quienes se encontraron con una escena de extrema tensión: el neonato estaba cianótico y sin señales de vida.

Maniobras críticas de reanimación

Sin perder un segundo, la agente Victoria Lobos tomó al bebé en sus manos y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para neonatos. Tras varios minutos de angustia, el pequeño respondió a los estímulos, soltando el llanto que devolvió la esperanza a los presentes.

"El equipo actuó con rapidez y coordinación para brindar asistencia tanto a la madre como al recién nacido, garantizando su estabilidad hasta el traslado", detallaron fuentes oficiales. En el operativo también participaron el Oficial Ayudante Matías Moyano, el Oficial Ríos Axel y el Cabo Mario Luna.

Fuera de peligro

Una vez estabilizado el bebé, los policías trasladaron a la madre a la cocina de la vivienda, donde pudo sostener a su hijo sobre su pecho, aún unidos por el cordón umbilical, mientras aguardaban la llegada de los servicios médicos.

Posteriormente, ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de 25 de Mayo y luego derivados al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención especializada. Según el último informe médico, tanto la madre como el pequeño se encuentran internados bajo observación, pero en buen estado de salud y fuera de peligro.

