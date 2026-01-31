TEMAS DE HOY:
Internacionales

VIDEO: Así rescataron a un maquinista en medio de una riada en Argentina

El trabajador de 36 años quedó atrapado por la repentina crecida del caudal y fue rescatado con vida tras un operativo de alto riesgo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/01/2026 17:51

El hombre quedó colgado de un puente.
Argentina

Un intenso operativo de rescate se desplegó en el río Mendoza, de Argentina para salvar a un hombre de 36 años que quedó atrapado tras la repentina crecida del caudal provocada por el temporal.

El trabajador se encontraba en la zona de los puentes cuando la fuerza del agua lo obligó a refugiarse en la estructura del puente, en una situación de extremo peligro.

Durante más de una hora, el operario permaneció aferrado a la estructura, mientras el nivel del río continuaba en ascenso y la corriente ganaba fuerza. Cada minuto aumentaba el riesgo de que fuera arrastrado por el agua, lo que generó momentos de máxima tensión entre quienes presenciaban la escena.

El llamado al 911 permitió activar un operativo de emergencia con personal especializado, que trabajó contrarreloj para evaluar las condiciones del lugar y definir la mejor estrategia de acceso.

Tras maniobras complejas y bajo condiciones adversas, los rescatistas lograron alcanzar al hombre y evacuarlo con vida.

Finalmente, el trabajador fue puesto a salvo sin que se reportaran lesiones de gravedad, en un rescate que evitó una tragedia mayor. 

Programación

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

