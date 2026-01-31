VIDEO: Así rescataron a un maquinista en medio de una riada en Argentina

Un intenso operativo de rescate se desplegó en el río Mendoza, de Argentina para salvar a un hombre de 36 años que quedó atrapado tras la repentina crecida del caudal provocada por el temporal.

El trabajador se encontraba en la zona de los puentes cuando la fuerza del agua lo obligó a refugiarse en la estructura del puente, en una situación de extremo peligro.

Durante más de una hora, el operario permaneció aferrado a la estructura, mientras el nivel del río continuaba en ascenso y la corriente ganaba fuerza. Cada minuto aumentaba el riesgo de que fuera arrastrado por el agua, lo que generó momentos de máxima tensión entre quienes presenciaban la escena.

El llamado al 911 permitió activar un operativo de emergencia con personal especializado, que trabajó contrarreloj para evaluar las condiciones del lugar y definir la mejor estrategia de acceso.

Tras maniobras complejas y bajo condiciones adversas, los rescatistas lograron alcanzar al hombre y evacuarlo con vida.

Finalmente, el trabajador fue puesto a salvo sin que se reportaran lesiones de gravedad, en un rescate que evitó una tragedia mayor.

