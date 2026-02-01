Transporte pesado respalda decreto que elimina el IVA a la importación de combustibles

Juan Yujra, representante del transporte pesado internacional, destacó el Decreto Supremo 5533, que establece la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de hidrocarburos.

El dirigente señaló que, como sector, de manera reiterada solicitaron al Gobierno la liberación de la importación de combustibles sin el pago de aranceles, con el objetivo de beneficiar a la población que depende de los carburantes para el desarrollo de sus actividades.

“Me parece una medida acertada, porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene que desaparecer con su monopolio. Ellos compraban y revendían, y ahí nacía la corrupción, el contrabando y el desvío de combustible”, afirmó.

Yujra consideró que esta medida permitirá garantizar la provisión de carburantes en el país.

Cabe destacar que la normativa fue aprobada a través de la firma digital del presidente Rodrigo Paz, establecida en el Decreto Supremo 5515, que faculta al primer mandatario a ejercer sus atribuciones constitucionales mediante el uso de tecnologías digitales, incluso desde el exterior del país, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.

