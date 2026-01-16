Rodrigo Paz anuncia que ya cuenta con firma digital para agilizar la aprobación de decretos y proyectos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció mediante su cuenta de la red social “X”, la implementación oficial de la firma digital para agilizar la gestión de decretos y proyectos estratégicos en todo el territorio nacional. Esta medida busca erradicar las barreras burocráticas que históricamente han frenado el avance de obras públicas esenciales.

"Se acabó la excusa de que los papeles no llegan o que falta la firma para que las obras avancen", sentenció el mandatario durante la presentación de la iniciativa. Paz enfatizó que ahora podrá validar documentos oficiales sin importar su ubicación geográfica, garantizando que los beneficios en salud y educación lleguen al ciudadano sin demoras.

El objetivo central de esta transición tecnológica es consolidar un Estado que funcione de manera ininterrumpida para impulsar el desarrollo económico y social del país. Según el jefe de Estado, este cambio es fundamental para lograr una administración pública moderna que trabaje las 24 horas, los siete días de la semana.

Mira la programación en Red Uno Play