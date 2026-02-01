Camila I y los Testarudos conquistan el corazón de Santa Cruz en la última precarnavalera

La comparsa coronadora ‘Testarudos’ y su reina Camila I lideraron la cuarta y última precarnavalera 2026, bajo la temática “Carnaval del Futuro”, sorprendiendo al público con un carro alegórico minimalista plateado, que simulaba una metrópolis y un cohete listo para despegar.

Foto: Red Uno.

“Esta temática refleja nuestra esencia: mezcla la naturaleza cruceña con la tecnología de manera minimalista”, explicó Jorge Salazar, presidente de la comparsa, mientras destacaba el traje futurista de la soberana.

Colorido y alegría en la cuarta precarnavalera. Foto: Red Uno.

Salazar agradeció el respaldo del público y de la ACCC (Asociación de Comparsas Carnavaleras), destacando el éxito del desfile y la masiva participación ciudadana.

Foto: Red Uno.

Desde lo alto de su estructura, la reina Camila I se dirigió a la multitud para expresar su profunda gratitud por el afecto brindado durante todo el trayecto.

"Un abrazo carnavalero, un abrazo al alma, realmente esto es algo que nunca voy a olvidar y voy a guardar siempre en el corazón", manifestó la soberana visiblemente emocionada por el calor de la gente.

Al ser consultada sobre la proximidad de su gran noche, la reina confesó que los nervios y la gratitud conviven mientras asimila la magnitud de su papel en estas fiestas.

“Todavía estoy procesando las emociones, pero ya quiero que sea el corso porque somos los coronadores del carnaval infinito”, admitió la joven representante de la alegría cruceña.

Foto: Red Uno.

La soberana también aprovechó el contacto con el pueblo para extender una invitación formal a los eventos centrales que marcarán el calendario de 2026.

“Los invito a que todos sean parte de la gran coronación de Los Testarudos y de su reina; juntos hacemos latir más fuerte el corazón de Santa Cruz”, concluyó antes de cerrar su recorrido por las calles del centro.

Decenas de comparsas y grupos folclóricos desplegaron alegría durante la cuarta 'preca'. Red Uno:

El cierre de las precarnavaleras se vivió con un espectáculo de color y tradición. Decenas de ballets folclóricos desplegaron trajes vibrantes que contagiaron alegría en todo el centro cruceño, mientras la música tradicional cobraba vida gracias a la interpretación en vivo de Guísela Santa Cruz, ataviada con un elegante tipoy dorado.

Guisela Santa Cruz. Foto: Red Uno.

La identidad cultural se hizo presente con representaciones icónicas como la lucha entre el toro y el jaguar, tras la danza de 'Rosita Pochi', y la aparición de la 'viudita', que evocó el misterio de las leyendas orientales. La noche fue un verdadero homenaje a la tradición cruceña, combinando folclore, innovación y emoción.

Foto: Red Uno.

