Sombrero de saó y bandera en alto: El icónico paso de un camba de pura cepa

La última precarnavalera de Santa Cruz no solo es una muestra de alegría, sino también un emotivo despliegue de civismo y tradición regional. Un ciudadano capturó la mirada de todos al recorrer las calles en su bicicleta, portando con orgullo una imponente bandera cruceña y vistiendo por completo como el típico hombre de los llanos.

El protagonista destacó por su indumentaria, que incluía un sombrero de saó pintado con la tricolor verde, blanco y verde, además de una honda y un tari en la cadera. La imagen del ciclista cruzando el centro histórico reafirma que, más allá de la música, el alma de Santa Cruz reside en sus costumbres más profundas.

Si te quedaste en casa, puedes seguir aquí la transmisión en vivo:

Mira la programación en Red Uno Play