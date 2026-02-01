TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Sombrero de saó y bandera en alto: El icónico paso de un camba de pura cepa

Ataviado con vestimenta típica y elementos de antaño, este protagonista se volvió viral por su autenticidad.

Ximena Rodriguez

31/01/2026 20:52

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La última precarnavalera de Santa Cruz no solo es una muestra de alegría, sino también un emotivo despliegue de civismo y tradición regional. Un ciudadano capturó la mirada de todos al recorrer las calles en su bicicleta, portando con orgullo una imponente bandera cruceña y vistiendo por completo como el típico hombre de los llanos.

El protagonista destacó por su indumentaria, que incluía un sombrero de saó pintado con la tricolor verde, blanco y verde, además de una honda y un tari en la cadera. La imagen del ciclista cruzando el centro histórico reafirma que, más allá de la música, el alma de Santa Cruz reside en sus costumbres más profundas.

