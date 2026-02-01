Tradición que emociona: Guísela Santa Cruz deslumbró en la gran noche de la última precarnavalera

Guísela Santa Cruz fue una de las grandes protagonistas de la última noche de precarnaval en Santa Cruz. Vestida con un elegante tipoy en tonos dorados, la reconocida cantante recorrió las calles del centro cruceño interpretando en vivo piezas tradicionales, acompañando el paso rítmico de los ballets y comparsas.

Con su voz potente y cargada de identidad oriental, Guísela se convirtió en el alma sonora de la noche, rescatando melodías que forman parte del patrimonio cultural cruceño y conectando generaciones a través de la música.

Durante su recorrido, la artista recibió constantes muestras de cariño del público: aplausos, saludos y celulares en alto que registraban cada momento. Su presencia elevó el nivel artístico del cierre de las precarnavaleras, logrando una fusión perfecta entre el talento vocal y el despliegue coreográfico de las comparsas.

La participación de Guísela Santa Cruz no solo aportó emoción y elegancia al evento, sino que reafirmó el valor de la música tradicional como parte esencial del Carnaval cruceño, en una noche que quedará grabada en la memoria de los asistentes.

