Carnaval 2026

Tradición que emociona: Guísela Santa Cruz deslumbró en la gran noche de la última precarnavalera

La artista recorrió el centro cruceño interpretando música tradicional en vivo y se robó los aplausos del público en el cierre de las precarnavaleras.

Ximena Rodriguez

31/01/2026 21:26

Guísela conquistó Santa Cruz en el cierre de las precarnavaleras. Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Guísela Santa Cruz fue una de las grandes protagonistas de la última noche de precarnaval en Santa Cruz. Vestida con un elegante tipoy en tonos dorados, la reconocida cantante recorrió las calles del centro cruceño interpretando en vivo piezas tradicionales, acompañando el paso rítmico de los ballets y comparsas.

Con su voz potente y cargada de identidad oriental, Guísela se convirtió en el alma sonora de la noche, rescatando melodías que forman parte del patrimonio cultural cruceño y conectando generaciones a través de la música.

Durante su recorrido, la artista recibió constantes muestras de cariño del público: aplausos, saludos y celulares en alto que registraban cada momento. Su presencia elevó el nivel artístico del cierre de las precarnavaleras, logrando una fusión perfecta entre el talento vocal y el despliegue coreográfico de las comparsas.

La participación de Guísela Santa Cruz no solo aportó emoción y elegancia al evento, sino que reafirmó el valor de la música tradicional como parte esencial del Carnaval cruceño, en una noche que quedará grabada en la memoria de los asistentes.

 

Puede seguir la transmisión en vivo desde aquí:

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

