TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Motociclista herido Intento de rapto

32ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Lloraron en vivo por $50 mil perdidos y terminaron consiguiendo el trabajo de sus sueños

Sofía y Tamara se volvieron virales tras reclamar entre lágrimas por la suspensión del Festival de Jesús María. Días después, su vida dio un giro inesperado: regresaron al evento, conocieron a su ídolo y hoy trabajan como influencers.

Silvia Sanchez

31/01/2026 14:14

Las hermanas de Jesús María ahora facturan en las redes. (Foto: instagram) Las hermanas ya grabaron videos para promocionar baños químicos,
Argentina

Escuchar esta nota

Lo que comenzó como un momento de frustración y llanto frente a las cámaras terminó convirtiéndose en una historia viral con final feliz. Sofía y Tamara, dos hermanas argentinas, saltaron a la fama a mediados de enero tras ser entrevistadas luego de la suspensión de una de las fechas del Festival de Jesús María, afectada por una intensa lluvia.

Visiblemente indignada, una de ellas rompió en llanto al asegurar que habían perdido 50 mil pesos, un dinero que —según explicó— habían reunido con esfuerzo para poder asistir al evento.

“¿Ustedes piensan que yo tengo todos los días 50 mil pesos? ¿Quién nos devuelve la plata?”, reclamó entre lágrimas, generando una fuerte repercusión en redes sociales.

El video se volvió viral en cuestión de horas y, con él, la suerte de las hermanas cambió por completo. Días después, no solo lograron regresar al festival, sino que además cumplieron un sueño: conocieron a su ídolo, Damián Córdoba, quien las invitó a subir al escenario.

A partir de esa exposición, comenzaron a recibir llamados de distintos emprendedores y marcas. Hoy, Sofía y Tamara trabajan creando contenido para redes sociales, realizan publicidades y colaboraciones comerciales, y aseguran que aún no pueden creer el giro que dio su historia.

Ya promocionaron desde baños químicos y ropa hasta casas de cotillón, y disfrutan esta nueva etapa marcada por la visibilidad, las oportunidades laborales y el crecimiento digital. Lo que parecía una pérdida irreparable terminó abriéndoles la puerta a una nueva fuente de ingresos y un futuro inesperado.

Las hermanas de Jesús María ahora facturan en las redes. (Foto: instagram) Las hermanas ya grabaron videos para promocionar baños químicos,

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD