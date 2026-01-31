Lloraron en vivo por $50 mil perdidos y terminaron consiguiendo el trabajo de sus sueños

Lo que comenzó como un momento de frustración y llanto frente a las cámaras terminó convirtiéndose en una historia viral con final feliz. Sofía y Tamara, dos hermanas argentinas, saltaron a la fama a mediados de enero tras ser entrevistadas luego de la suspensión de una de las fechas del Festival de Jesús María, afectada por una intensa lluvia.

Visiblemente indignada, una de ellas rompió en llanto al asegurar que habían perdido 50 mil pesos, un dinero que —según explicó— habían reunido con esfuerzo para poder asistir al evento.

“¿Ustedes piensan que yo tengo todos los días 50 mil pesos? ¿Quién nos devuelve la plata?”, reclamó entre lágrimas, generando una fuerte repercusión en redes sociales.

El video se volvió viral en cuestión de horas y, con él, la suerte de las hermanas cambió por completo. Días después, no solo lograron regresar al festival, sino que además cumplieron un sueño: conocieron a su ídolo, Damián Córdoba, quien las invitó a subir al escenario.

A partir de esa exposición, comenzaron a recibir llamados de distintos emprendedores y marcas. Hoy, Sofía y Tamara trabajan creando contenido para redes sociales, realizan publicidades y colaboraciones comerciales, y aseguran que aún no pueden creer el giro que dio su historia.

Ya promocionaron desde baños químicos y ropa hasta casas de cotillón, y disfrutan esta nueva etapa marcada por la visibilidad, las oportunidades laborales y el crecimiento digital. Lo que parecía una pérdida irreparable terminó abriéndoles la puerta a una nueva fuente de ingresos y un futuro inesperado.

Las hermanas de Jesús María ahora facturan en las redes. (Foto: instagram) Las hermanas ya grabaron videos para promocionar baños químicos,

Mira la programación en Red Uno Play